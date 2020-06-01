Опрос. Песков считает, отмена QR-кодов "пример эффективности и гибкости". А что думаете Вы?
Песков похвалил власти Москвы, назвав отмену QR-кодов "примером эффективности и гибкости". Вы согласны с такой оценкой?
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил решение московских властей об отмене QR-кодов для походов в рестораны и кафе как пример для подражания для региональных властей. Он считает, что это проявление «гибкости» администрации столицы.
«Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», — пояснил представитель Кремля в комментарии ТАСС.
Sobesedink.ru сделал опрос, чтобы понять, разделяют ли наши читатели такую точку зрения:
Теги: #Москва, #QR-код, #Вакцина от коронавируса, #коронавирус
Рубрика: Общество