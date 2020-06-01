Опрос. Песков считает, отмена QR-кодов "пример эффективности и гибкости". А что думаете Вы?

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил решение московских властей об отмене QR-кодов для походов в рестораны и кафе как пример для подражания для региональных властей. Он считает, что это проявление «гибкости» администрации столицы.

«Это хороший пример эффективности и гибкости в реализации особых полномочий в рамках пандемии», — пояснил представитель Кремля в комментарии ТАСС.

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