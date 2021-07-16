В Москве и Подмосковье с 19 июля отменяют QR-коды для прохода в кафе и рестораны

Москва и Подмосковье с понедельника, 18 июля, отменяют QR-коды для прохода в кафе и рестораны. Об этом, как передает РБК, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Такое же решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьв, пишет LIFE SHOT.

«С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать – оставить их в своем заведении или отменить. Но в случае, если OR-код отменен и пускают всех вне зависимости от прививки, придется вернуться к давно знакомой термометрии на входе, маскам и социальной дистанции», — заявил Воробьёв.

В Москве с 28 июня действует указ, согласно которому посещать заведения общественного питания можно только после предъявления QR-кода. Его могут получить прошедшие вакцинацию, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, который делался в ближайшие три дня.