Когда примут закон о QR-кодах, инфляция, МГУ без антипрививочников, «Физтех» под санкциями. Главное к 25 ноября

Годовая инфляция к 22 ноября в России составила 8,05%, следует из данных Росстата. При этом с начала 2021 года показатель впервые превысил 7%, составив 7,02%. За неделю с 16 по 22 ноября цены выросли на 0,2%. Как раньше уже объявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, продовольственная инфляция действительно стала двузначной — 10,54%. При этом, по оценке Минэка, цены на плодоовощную продукцию по сравнению с ноябрем прошлого года выросли на 20,45%.

Законопроект о QR-кодах Госдума рассмотрит в первом чтении уже 16 декабря, следует из регламента нижней палаты парламента. Речь идет о двух законопроектах: о введении QR-кодов на междугороднем и международном транспорте, а также о введении QR-кодов в общественных местах. Формально инициативы не связаны, но обе внесены правительством. Согласно документам, имеющим временное действие, они должны вступить в силу с 1 февраля и завершиться в июне, однако по сути многие ограничения уже введены в регионах и без них.

МГУ отстраняет от занятий всех преподавателей, отказывающихся вакцинироваться. Речь идет о порядка 800 человек из 20 тысяч сотрудников. «Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать», — пояснил ТАСС ректор московского университета Виктор Садовничий.

Московский физико-технический институт (МФТИ) попал под американские санкции. Один из ведущих технических вузов в России попал в соответствующий реестр вместе с 27 компаниями и физлицами из разных стран «за деятельность, которая противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов». Это негативно отразится на возможности «Физтеха» закупать оборудование и комплектующих в США, а также усложнит сотрудничество с западными специалистами, пояснила профессор РЭШ Наталья Волчкова «Би-би-си». При этом ректор МФТИ Дмитрий Ливанов надеется, что контакты с западными учеными сохранятся: «Мы надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, никак не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами».

С 2016 года федеральный бюджет недополучил 295,6 млрд рублей из-за продажи нелегальных сигарет, следует из отчета Счетной палаты. Большую часть суммы составляет табачный акциз — 246 млрд, а остаток в 49 млрд приходится на НДС. Несмотря на увеличение акциза в 1,9 раза за этот период доходы бюджета от продажи сигарет почти не растут — это связывают с более низкими акцизами в сопредельных странах. СП предлагает передавать доход от акцизов регионам, чтобы местные власти были заинтересованы «обелять» рынок.

СК возбудил уголовное дело за получение взятки в $50 тысяч на судью московского Арбитражного суда Елену Кондрат. Дело в соответствии с законом было возбуждено по представлению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей. Следствие полагает, что судья получила эту сумму за непривлечение к субсидиарной ответственности подсудимых.

Анестезиолог-реаниматолог из Курска Андрея Сурагин приговорен к 12 годам колонии строгого режима за убийство медсестры-практикантки, сообщает пресс-служба Фатежского районного суда Курской области. Он избил и задушил 21-летнюю девушку после того, как она дала ему пощечину из-за домогательств.

Австралия присоединилась к США и Великобритании, заявившим, что рассматривают дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. О том, что решение на этот счет ещё не принято газете Sydney Morning Herald сообщили в пресс-службе Минспорта Австралии.

Выяснилось, что удаленный в ходе колоноскопии полип Джо Байдена оказался тубулярной аденомой — «доброкачественным, медленно растущим, но потенциально предраковым образованием», следует из результатов анализов. Никакими последствиями это президенту США не грозит, но врач рекомендовал ему пройти колоноскопию ещё раз через 7-10 лет.