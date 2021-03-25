«Я просто охреневаю от цен. И вдвойне – от их роста»: Навальный рассказал об инфляции в колонии

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, как подорожали цены на еду в продуктовом магазинчике на территории колонии за последние 10 месяцев. Его пускают туда два раза в месяц, а в сумме потратить он может не более девяти тысяч рублей, что, считает политик, сравнимо с расходами на еду российских пенсионеров.

«Скажу честно, как есть. Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста», — пишет Навальный, приводя цены на отдельные продукты:

тушенка подорожала со 140 до 250 рублей (79%);

рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (55%);

фасоль, зеленый горошек и кукуруза — с 56-70 до 80-85 рублей (30%);

морская капуста — с 45 до 65 рублей (44%);

сыр российский стоит теперь 237 рублей — «это еда олигархов», уверен Навальный;

вместо молока за 68 рублей теперь продается «молочный напиток из растительных жиров» за 86 рублей;

подсолнечное масло теперь стоит 90 рублей;

Политик считает, что с такими ценами средний пенсионер в России — «нищий». До голода, по его словам, не дойдёт, но рацион пенсионерам придется полностью поменять в пользу дешевых продуктов. Он констатирует, что фрукты для них «недоступны полностью», а овощи можно только выращивать самостоятельно.

Он пишет, что «очень полезно» «оказаться в шкуре» рядового россиянина, которому приходится экономить на еде, хотя сам факт бедности многих жителей страны Навальный осознавал и ранее. По оценкам оппозиционера, его персональный рацион подорожал минимум на 40%.

Политик призывает попробовать пожить так главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и президента Владимира Путина, который утвердил минимальную зарплату на уровне 13 890 рублей в месяц: «На такую зарплату и молочный напиток — роскошь», — уверен Навальный.