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«Я просто охреневаю от цен. И вдвойне – от их роста»: Навальный рассказал об инфляции в колонии

Политик подсчитал, что его рацион подорожал минимум на 40%. Он призывает Путина и Набиуллину попробовать пожить на их МРОТы

Фото: Global Look Press

Алексей Навальный

Оппозиционный политик Алексей Навальный рассказал, как подорожали цены на еду в продуктовом магазинчике на территории колонии за последние 10 месяцев. Его пускают туда два раза в месяц, а в сумме потратить он может не более девяти тысяч рублей, что, считает политик, сравнимо с расходами на еду российских пенсионеров.

«Скажу честно, как есть. Я просто ОХРЕНЕВАЮ от цен. И вдвойне — от их роста», — пишет Навальный, приводя цены на отдельные продукты:
  • тушенка подорожала со 140 до 250 рублей (79%);
  • рыбные консервы — со 110 до 170 рублей (55%);
  • фасоль, зеленый горошек и кукуруза — с 56-70 до 80-85 рублей (30%);
  • морская капуста — с 45 до 65 рублей (44%);
  • сыр российский стоит теперь 237 рублей — «это еда олигархов», уверен Навальный;
  • вместо молока за 68 рублей теперь продается «молочный напиток из растительных жиров» за 86 рублей;
  • подсолнечное масло теперь стоит 90 рублей;

Политик считает, что с такими ценами средний пенсионер в России — «нищий». До голода, по его словам, не дойдёт, но рацион пенсионерам придется полностью поменять в пользу дешевых продуктов. Он констатирует, что фрукты для них «недоступны полностью», а овощи можно только выращивать самостоятельно. 

Он пишет, что «очень полезно» «оказаться в шкуре» рядового россиянина, которому приходится экономить на еде, хотя сам факт бедности многих жителей страны Навальный осознавал и ранее. По оценкам оппозиционера, его персональный рацион подорожал минимум на 40%.

Политик призывает попробовать пожить так главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и президента Владимира Путина, который утвердил минимальную зарплату на уровне 13 890 рублей в месяц: «На такую зарплату и молочный напиток — роскошь», — уверен Навальный.

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