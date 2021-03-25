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«Раскованный, стремится к независимости»: Навальный опубликовал характеристику от тюремного психолога

Психолог в одном предложении рассказал политику, как ему следует строить «Прекрасную Россию Будущего»

Фото: Instagram // @navalny

Находящийся в колонии оппозиционный политик Алексей Навальный в своем новом тексте, переданном через адвокатов, привел выдержку из психологической характеристики, которую на него составил эксперт Федеральной системы исполнения наказаний. Сам политик, кажется, искренне восхищается формулировками экспертов, называя это «величайшим в его жизни политическим напутствием», которое, впрочем, приводится рядом с ориентировкой на него как на преступника.

«Раскованный, свободен в самоутверждение, стремится к независимости, умеет корректировать свое поведение в зависимости от изменений внешних обстоятельств, ожидает поддержки и покровительства, внимания, нуждается в помощи, ему свойственна естественность, поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы, а для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, чтобы убедить их идти к заветной цели, с ними надо говорить, общаться, быть понятным и искренним», — говорится в заключении психолога, изучившего поведение Алексея Навального.

Политик в своем посте благодарит специалиста, называя это прямой «инструкцией» о том, как построит «Прекрасную Россию Будущего». Он воспринимает советы психолога буквально — как призыв привлечь на свою стороны миллионы сторонников, чтобы воплотить в жизнь свои политические планы, а рекомендации о необходимости искреннего общения с людьми — как способ достижения этой цели.

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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