Наблюдаемая россиянами инфляция вдвое превысила официальную, перевалив за 17%

Наблюдаемая жителями России годовая инфляция составляет 17,7%, следует из опроса фонда «Общественное мнение», сделанного по заказу Центробанка. Это более чем вдвое превышает реальный объем инфляции, который высчитывает Росстат — 8,11% к 13 декабря.

Ожидаемая инфляция, о которой заявили в ходе исследования россияне, также сильно разнится с реальными показателями. По оценкам опрошенных, она составляет 14,8%. Для сравнения, в марте 2020 года наблюдаемая и ожидаемая инфляция почти сравнялись на отметке 8,3% и 7,9% соответственно.

По сравнению с последними месяцами, динамика также неутешительная: всю осень инфляционные ожидания растут, несмотря на предпринимаемые Центробанком усилия по их сдерживанию.

Напомним, что продуктовая инфляция даже по официальным цифрам уже превысила в среднем двузначный барьер, составив 10,42%.

В пятницу, 17 декабря, на очередном заседании Банка России будет приниматься решение об очередном повышении ключевой ставки. Подавляющее большинство аналитиков, опрошенных Bloomberg, считают, что её поднимут сразу на 1% — оставшиеся эксперты разнятся в оценках от повышения на 0,5-0,75%. Меньше не дал ни один из них.