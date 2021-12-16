Навальнисты вернули бюджету квартиру, вакцинация младенцев, купивших сертификаты нельзя помиловать. Главное к 16 декабря

Недельная инфляция к 13 декабря составила 0,06%, сообщает Росстат. Таким образом, годовая инфляция составляет на настоящий момент 8,11%, следует из данных Минэка. При этом стоимость продуктов за год в среднем выросла на 10,42%. Следующее заседание ЦБ, на котором, по мнению экспертов, будет вновь поднята ключевая ставка, состоится 17 декабря.

В России запатентована технология вакцинации младенцев. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Роспатенте. Решение задачи вакцинации детей старше одного месяца решили в Центре имени Гамалеи.

Тем временем в Новой Зеландии официально разрешили прививать Pfizer-ом детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Минздрав страны. Речь идет об использовании специальной детской вакцины, которую также придется делать в два захода с разницей в три недели.

Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев считает, что купившие сертификат о вакцинации должны отвечать в соответствии с уголовным кодексом. Им грозит до года колонии. В разговоре с «Известиями» он отверг возможность амнистировать лжевакцинировавшихся:

«Все-таки это жульничество и со стороны тех, кто продавал сертификаты, и тех, кто покупал сертификаты. (...) Обман в ситуации эпидемии не должен быть амнистирован», — пояснил он.

В МИД РФ заявили, что «внимательно отслеживают» ситуацию с осужденным в Беларуси на 16 лет российским SMM-специалистом Дмитрием Поповым, проходящим по делу политика Сергея Тихановского. Также официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что российские дипломаты в Минске будут оказывать ему «необходимое содействие в рамках имеющейся компетенции» (цитата по «Дождю»*).

Еврокомиссия намерена запретить странам ЕС продлевать договоры на поставки «Газпрома» после 2049 года. Соответствующий дедлайн содержится в проекте директивы Еврокомиссии. Речь в документе идет не о именно «Газпроме», а о потреблении газа. Всё это необходимо для развития применения «возобновляемых и низкоуглеродных газов».

В Белгородской области сын бывшего вице‑губернатора Натальи Зубаревой Семен Зубарев вернул городу 150-метровую квартиру после расследования экс-координатора местного штаба Навального** Максима Климова. По его данным, Зубарев получил квартиру бесплатно от города по поручению другого вице-губернатора Валерия Шамаева. Документы о передаче недвижимости были оформлены за день до отставки губернатора Евгения Савченко. Его сменщик Вячеслав Гладков поручил разобраться с этой ситуацией — в итоге квартира была возвращена, а через неделю после выхода расследования вице-губернаторы Зубарева и Шамаев были уволены. В дело также вовлечена прокуратура.

Издание Baza сообщает об обысках в квартире главы межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) № 3 Марины Чайко. Она занимается налогами в самых дорогих районах Москвы: Арбатском, Пресненском и Тверском. У неё дома обнаружили большое количество ювелирных изделий. Главу ИФНС отправили на допрос в Следственный комитет. Детали дела не приводятся.

*«Дождь» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Штабы Навального» объявлены в России экстремистской организацией и запрещены.