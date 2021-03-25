Адвокаты требуют от ФСБ извинений за пьяного полковника, назвавшего их «животными»

Защитник обвиненного в госизмене журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова адвокат Дмитрий Талантов рассказал в своем Facebook об инциденте, имевшем место в ходе его ознакомления с делом. Он, Сафронов и адвокат Дмитрий Катчев изучали документы, когда в комнату вошёл нетрезвый полковник ФСБ с другом и сказал:

«Смотри, животные читают».

Перед этим он уже заходил в помещение и спросил защитников: «Читаете?». На что получил от удивлённых адвокатов положительный ответ. По мнению Талантова, произошедшее как минимум является «немыслимым по степени дурости и хамства».

Сразу же после инцидента адвокаты покинули здание, оставив соответствующую запись в графике ознакомления с материалами дела. Он не знает фамилии этого полковника ФСБ, но пишет точно время произошедшего в здании следственного управления ФСБ, требуя от руководства ведомства расследования этого случая, наказания виновного и немедленных извинений в их адрес:

«Я требую от руководства ФСБ России принесения немедленных извинений и наказания пьяного хулигана в форме сотрудника ФСБ и в звании полковника, — пишет Талантов. — Готов допустить, что мои слова о незаконных действиях ФСБ России как органа государственной власти могут показаться чрезмерными. Но для того, чтобы убедиться в обратном, необходимо самое малое — принесение извинения руководства ведомства за действия его сотрудников. А до этого момента считаю, что оскорбление было нанесено представителем государства».

Напомним, что другой адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов был признан «иностранным агентом» и уехал из России после возбужденного против него уголовного дела.