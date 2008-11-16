Наследник Чубайса. Расследование о том, что скрывает новый глава «Роснано»

— За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, непонятно, на что потратили, и теперь новый менеджмент «Роснано» должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Фактически «Роснано» - банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов, - писал в своем Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов.

И это объяснение не лишено логики, ведь 75% долга компании (без учета процентов) гарантировано государством.

Аудиторы тоже бьют тревогу - в их заключении говорится, что «Роснано» подвержено кредитному риску из-за возможного «неосуществления платежа по долговым инструментам или невыплаты процентов».

Более того, госкомпания выдает займы проектным фирмам, учредителем которых сама же и является, говорится в документе. На конец 2020-го сумма займов достигла 29,5 млрд руб. Другими словами, фактически «Роснано» кредитует само себя - и эта схема действует уже много лет. В том числе, и при новом руководителе - Сергее Куликове.

Военка и медицина

Куликов является одним из самых непубличных российских чиновников. Его биография на сайте «Роснано» скудна и состоит всего из пяти предложений: учился в Военном университете Минобороны РФ, кандидат экономических наук, работал, повторим, в структурах «Рособоронэкспорта», госкорпорации «Ростех», был первым зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии.

Знакомые Куликова называли его «молодым и талантливым» руководителем, делавшим упор в своей работе на цифровые технологии. Его бывший коллега в разговоре с Forbes утверждал, что чиновник спит по четыре часа в сутки и никогда не устает, он требовательный к себе и к своей команде. «У него в кабинете тонны толстенных книг, название которых сложно выговорить — он всегда учится и требует этого от подчиненных», — говорил источник. Впрочем, биографию Куликова это не прояснило. Мы смогли добавить еще несколько штрихов к портрету загадочного главы «Роснано».

Сергей Куликов родился в апреле 1976-го в Свердловске. Его родители так или иначе связаны с военной отраслью: отец Александр Вениаминович в начале нулевых работал в финансовом отделе Минобороны, а мать - Татьяна Леонидовна - в военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом говорится в архивных данных налоговой службы.

На фигуре отца главы «Роснано» стоит остановиться подробнее. После ухода из Минобороны Куликов-старший начал работать в представительстве фармацевтических компаний Merck & Co. Inc и «Берлин Хеми». И это неудивительно, ведь он доктор медицинских наук. Сегодня Александр Куликов - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Уральского госуниверситета, а также президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Урала. Кроме того, фамилию Куликова-старшего можно найти на сайте «Ростеха», руководящую должность в котором занимал его сын. Он входит в научно-технический совет госкорпорации, возглавляемой сослуживцем президента Сергеем Чемезовым.