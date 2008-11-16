Наследник Чубайса. Расследование о том, что скрывает новый глава «Роснано»
«Собеседник» узнал засекреченную зарплату главы госкомпании Сергея Куликова и нашел его дом на Рублевке
— Владимир Владимирович, спасибо, - мужчина в красном галстуке, общаясь с президентом по видеосвязи, благодарил того за предложение, от которого нельзя отказаться. А именно - возглавить компанию «Роснано», чей бессменный руководитель Анатолий Чубайс решил уйти в отставку. Этого человека зовут Сергей Куликов, он выходец из военной среды - закончил академию Генштаба, служил в вооруженных силах, работал в «Рособоронэкспорте».
Как военный человек, Куликов не стал возражать - приказы командования, как известно, не обсуждаются. Да Путин его мнения и не спрашивал. Президент сразу поинтересовался - какими Куликов видит свои задачи на новом месте работы? Тот ответил уклончиво: «Креатив, разработка и проектирование в данном случае новых материалов», гласит расшифровка на сайте Кремля.
Эта встреча, состоявшаяся в декабре 2020-го, стала единственным публичным диалогом Путина и Куликова. Но за прошедший год «Роснано» проделало большой путь, закончившийся неожиданной ноябрьской новостью: компания оказалась на грани дефолта. В пресс-службе «Роснано» отделались расплывчатым пресс-релизом: «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок».
Ряд экспертов увидели в этом наследие Чубайса - якобы задолженность «Роснано» перед кредиторами возникла за счет проектов, которые запустил еще он. Хотя Чубайс регулярно заявлял, что у «Роснано» «всё в шоколаде» (2008), «много денег» (2015) и так далее.
Как же «Роснано» дошло до жизни такой?
Кредитный круговорот
Компания была создана в 2007-м в виде госкорпорации для развития нанотехологий в России. Но в 2011-м она отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Все эти годы председателем правления компании был Анатолий Чубайс. Оставалась неизменной и бизнес модель «Роснано» - она занималась венчурными инвестициями не на собственные, а на заемные средства.
Мы присмотрелись к цифрам. Как следует из бухгалтерской отчетности, в 2020-м компания уже показала колоссальный убыток - 37 млрд руб. Стоимость ее активов за год упала более чем вдвое: со 137 млрд до 69 млрд руб. А банковские долги достигли 76 млрд руб. В это время «Роснано», напомним, управлял Чубайс.
— За сложными формулировками кроется констатация простого факта: взяли чужие деньги, непонятно, на что потратили, и теперь новый менеджмент «Роснано» должен каким-то образом вернуть кредиторам их деньги. Фактически «Роснано» - банкрот и покрыть его долги может только государство за счет наших с вами налогов, - писал в своем Telegram-канале политтехнолог Марат Баширов.
И это объяснение не лишено логики, ведь 75% долга компании (без учета процентов) гарантировано государством.
Аудиторы тоже бьют тревогу - в их заключении говорится, что «Роснано» подвержено кредитному риску из-за возможного «неосуществления платежа по долговым инструментам или невыплаты процентов».
Более того, госкомпания выдает займы проектным фирмам, учредителем которых сама же и является, говорится в документе. На конец 2020-го сумма займов достигла 29,5 млрд руб. Другими словами, фактически «Роснано» кредитует само себя - и эта схема действует уже много лет. В том числе, и при новом руководителе - Сергее Куликове.
Военка и медицина
Куликов является одним из самых непубличных российских чиновников. Его биография на сайте «Роснано» скудна и состоит всего из пяти предложений: учился в Военном университете Минобороны РФ, кандидат экономических наук, работал, повторим, в структурах «Рособоронэкспорта», госкорпорации «Ростех», был первым зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии.
Знакомые Куликова называли его «молодым и талантливым» руководителем, делавшим упор в своей работе на цифровые технологии. Его бывший коллега в разговоре с Forbes утверждал, что чиновник спит по четыре часа в сутки и никогда не устает, он требовательный к себе и к своей команде. «У него в кабинете тонны толстенных книг, название которых сложно выговорить — он всегда учится и требует этого от подчиненных», — говорил источник. Впрочем, биографию Куликова это не прояснило. Мы смогли добавить еще несколько штрихов к портрету загадочного главы «Роснано».
Сергей Куликов родился в апреле 1976-го в Свердловске. Его родители так или иначе связаны с военной отраслью: отец Александр Вениаминович в начале нулевых работал в финансовом отделе Минобороны, а мать - Татьяна Леонидовна - в военной академии РВСН им. Петра Великого. Об этом говорится в архивных данных налоговой службы.
На фигуре отца главы «Роснано» стоит остановиться подробнее. После ухода из Минобороны Куликов-старший начал работать в представительстве фармацевтических компаний Merck & Co. Inc и «Берлин Хеми». И это неудивительно, ведь он доктор медицинских наук. Сегодня Александр Куликов - профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Уральского госуниверситета, а также президент Ассоциации анестезиологов-реаниматологов Урала. Кроме того, фамилию Куликова-старшего можно найти на сайте «Ростеха», руководящую должность в котором занимал его сын. Он входит в научно-технический совет госкорпорации, возглавляемой сослуживцем президента Сергеем Чемезовым.
Полная тезка матери Куликова занимается бизнесом - по данным СПАРК, ее ИНН начинается с цифр 66 (а значит, выдан на родине главы «Роснано» - в Свердловской области). Вот только компания Татьяны Леонидовны зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Фирма носит название «Дортехмаш», занимается строительством дорог. В 2019-м она показала выручку в 179 млн руб. На чем зарабатывает ООО, неизвестно: госконтрактов с ее участием найти не удалось. На запрос «Собеседника», отправленный по электронной почте, никто не ответил.
Своим адресом Куликовы-старшие указывали дом на улице Лермонтова в подмосковном Дзержинском. Это обычная 10-этажная панелька в спальном районе, окруженная такими же коричневатыми зданиями. Согласно выписке из Росреестра, в 60-метровой квартире были зарегистрированы: сам Сергей Куликов с дочерью Полиной и его предполагаемый брат Андрей.
В 2021-м квартира была продана. Но главе «Роснано» есть, где жить.
По данным «Собеседника», в 2013-м Сергей Куликов приобрел участок в 1,3 тыс. кв. метров на Рублевке, в селе Иславское. Их стоимость может достигать 100 млн руб. На участке Куликова находится дом почти в 500 «квадратов», а также баня в 100 кв. метров. Рядом - поле, а в нескольких десятках метров река.
В апреле 2021-го глава «Роснано» передал участок в собственность отца. Вопрос в том - мог ли Сергей Куликов легально заработать столько средств, чтобы купить самую дорогую землю России?
Деньги любят счет
В распоряжении «Собеседника» оказались сведения из Пенсионного фонда, куда поступают данные о зарплатах россиян. Согласно этим документам, с 2002-го по 2009-ый Куликов работал в компании «Рособоронэкспорт», входящей в состав «Ростеха». В первые несколько лет его годовая зарплата не превышала 800 тыс. руб. В 2008-м он стал получать деньги еще и в самом «Ростехе». Но, судя по сумме страховых взносов, его заработок был не сильно выше прежнего - то есть, накопить на участок на Рублевке было бы сложно.
Из документов ПФР также выяснилось, что в 2018-2020 годах Куликов получал зарплату в Управделами президента РФ. Причем, довольно неплохую - в общей сложности, около 19 млн руб.
Одной из самых больших тайн «Роснано» являются зарплаты руководства. Впрочем, до 2014-го госкомпания публиковала отчеты - согласно им, Анатолий Чубайс получал от 13 до 23 млн руб. в год. Но потом эти сведения засекретили. Вот и информацию о доходах нового руководителя - Сергея Куликова - госкомпания не спешит раскрывать. Что ж, мы исправляем эту оплошность.
Согласно данным из ПФР, за первый месяц работы в «Роснано» Куликов заработал 1 млн 826 тыс. руб. То есть, в сутки председатель правления компании получал 65 тыс. руб. За три квартала 2021-го Куликов заработал еще 18,7 млн руб.
Таким образом, его совокупный доход за год работы в убыточном «Роснано» превысил 20 млн, что сопоставимо с зарплатой Чубайса.
Кроме того, Куликов получает доход от «Фонда инфраструктурных и образовательных программ» (входит в группу «Роснано») - 476 тыс. руб. Мелочь, а приятно.
Не так давно фамилия главы «Роснано» всплыла* в крупнейшей в истории утечке офшорных файлов, названных «Досье Пандоры». Из них следует, что Куликов с дочерью Полиной получили разрешение путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction (в списке пассажиров также оказались Антон Вайно, в то время первый замглавы администрации президента, с женой и сыном). Судно принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора Yota. В организации Transparency International* посчитали такой жест со стороны бизнесмена подарком или взяткой.
Сергей Куликов не ответил на запрос «Собеседника».
*Издание «Важные истории» (Istories Foundс) и организация Transparency International внесены в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». Мы вынуждены указать это по требованию российских властей.