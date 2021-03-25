Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

В кабинете Ширвиндта теперь – минимализм

– Кабинет, в котором Вы теперь работаете, раньше занимал Александр Анатольевич Ширвиндт. Он выглядел совсем иначе – диваны, кресла, светлые стены, множество сувениров... А теперь голубой потолок, синие стены, а из мебели стол и диван. Вы поклонник минимализма?

– Нет, – смеётся Газаров. – Изначально я не хотел занимать кабинет Александра Анатольевича (кабинет Джигарханяна в «Прогресс сцене» остался свободным, Сергей Ишханович планирует после реновации сделать там музей артиста – Ред.), но Ширвиндт сказал, что это будет неправильно: в этих стенах работал великий Валентин Плучек, потом он сам. Должна быть преемственность…

– Ещё не так давно у каждого театра были своя стилистика, своя изюминка, свои акценты… Теперь как-то все унифицировано. Возглавляя два театра сразу, не боитесь, что в итоге и их «лица» станут неразличимы?

– Раньше была эпоха главных режиссёров, лидеров, идеологов, которые сами ставили большинство спектаклей – Юрий Любимов, Олег Ефремов, Пётр Фоменко, Марк Захаров… И, собираясь на спектакль, зритель понимал, куда идёт. Это называлось «лицом театра». Потом наступила другая веха – театры начали выживать. Поэтому и лица их начали расплываться.

А изюминок на самом деле в театре никаких нет. Либо это живой театр, либо никакой, третьего не дано. И хотя Театр Сатиры и Прогресс Сцена Джигарханяна – абсолютно разные, механизм работы у них один и тот же.

Оба театра находятся в непростом положении. Проблемы у обоих достаточно понятные, и ясно, как они появились. В Прогресс Сцене я уже дал толчок к развитию, запустил эту новую волну, а в Театре сатиры это предстоит сделать.