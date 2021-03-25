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В сербском медиарегуляторе заявили, что RT мог получить лицензию на вещание незаконно

Одна из тех, кто давал RT лицензии на вещание в Сербии указала на странности, неоднозначность и незаконность этого процесса

Фото: Global Look Press

Президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин

Чтобы запустить вещание немецкоязычного телеканала RT DE, руководство российского госСМИ сперва пытались получить лицензию в Германии, а затем в Люксембурге. Когда национальные регуляторы европейских стран им отказали, российский телеканал получил лицензию в Сербии, полагая, что это даёт ему право вещать и в ЕС, включая Германию. Одна из участниц голосования о предоставлении RT этой лицензии Юдита Попович заявила, что считает это решение сербского регулятора незаконным.

«Сербия в данном случае просто использована для передачи сигнала. Закон ясно определяет, кто может получать разрешение. Лицензия на вещание выдаётся физическому или юридическому лицу, находящемуся под юрисдикцией Республики Сербия, чего нельзя сказать об RT DE»,

— сказала г-жа Попович в беседе с The Insider*.

Издание также пишет, что голосование о предоставлении лицензии по некой причине не было зафиксировано в официальной повестке регулятора и вызвало серьёзные разногласия среди чиновников. 

По её словам, суд может отменить действие этой лицензии.

Напомним, что ранее немецкий медиарегулятор вынудил оператора спутниковой связи Eutelsat 9В отключить немецкоязычный телеканал RT DE от вещания в Европе, заявив, что лицензии, предоставленной в Сербии для этого недостаточно. Это произошло спустя менее чем неделю после запуска телеканала, вещающего из Москвы на немецком языке. Он также был по независимым причинам заблокирован на YouTube.

МИД России протестует против этого решения, а RT намерен подать на это решение в суд. При этом в правительстве Германии уже пояснили, что не контролируют деятельность регулятора.

*The Insider объявлен в России «иностранным агентом».

Теги: #RT, #Пропаганда

Рубрика: Политика

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