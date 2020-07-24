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«Образец российского предпринимателя»: На 89 году жизни скончался меценат Дмитрий Зимин

«Зимин делал все, что мог: спасал науку и культуру, поддерживал учёных»: Сын бизнесмена сообщил о смерти отца

Фото: АГН "Москва"

Дмитрий Зимин

В Швейцарии умер в результате тяжёлой болезни умер 88-летний бизнесмен Дмитрий Зимин — основатель сотового оператора «Вымпелком» («Билайн») и фонда «Династия», признанного в России «иностранным агентом», соучредитель премии «Просветитель». Об этом сообщает его сын Борис Зимин.

«Мой отец был большой жизнелюб и прожил большую жизнь. Спасибо ему за все, за то, что создал, за то, что был. Это случилось сегодня не на родине, в Швейцарии. Он ушёл в полном сознании, умиротворённо, немного грустя о нас и о жизни, но все-таки с облегчением — последние месяцы он тяжело болел», — написал он в своём Facebook, отметив, что позднее сообщил о том, где и когда будет проходить прощание с его отцом.

Как считает российский политик Дмитрий Гудков, лично знакомый с Зиминым, он был «образцом русского предпринимателя»: создал «с нуля» успешный бизнес в России, был «выбит» властями из страны, но продолжил заниматься поддержкой российской культуры и науки.

«Все эти годы было ощущение, что мы боремся против лавины: и Зимин делал все, что мог: спасал науку и культуру, поддерживал учёных, зная, что однажды России понадобятся не только люди со списанными диссертациями», — говорит Гудков, называя Дмитрия Зимина «одним из лучших сыновей» России.

«Дмитрий Зимин — общественный человек, предприниматель, мыслитель, интеллектуал и гражданин. Такие люди движут историей человечества», — пишет политик, член Федерального комитета «Яблока» Лев Шлосберг

Он также уверен, что о жизни бизнесмена будут писать книги, а в его часть в столице поставят памятник. Когда Россия «станет цивилизованной страной», его родным принесут извинения за «непотребное поведение опаскудившегося российского государства», уверен Шлосберг.

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