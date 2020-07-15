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Баку и Ереван снова сражаются, за молитву больше не посадят, генералы без срока годности. Главное к вечеру 16 ноября

Дайджест новостей за вторник

Фото: Global Look Press, скриншот с Youtube РБК

Серьёзное обострение происходит на границе Армении и Азербайджана. Как заявляют в армянском парламенте, уже дошло до жертв среди военнослужащих — по неподтверждённым данным, Армения потеряла 15 человек. Ереван уже официально обратился к Москве за помощью — Россия после прекращения войны осени 2020 года между странами в Карабахе должна обеспечивать функцию миротворца в регионе. В прошлом году Россия в конфликт до последнего не вмешивалась, но тогда это официально объяснялось тем, что бои идут на территории Карабаха, а сейчас Армения утверждает, что нападения происходят на «суверенную территорию» страны. Ереван также потребовал поддержки от ОДКБ.

Впрочем, как и год назад, обвинения Армении Азербайджан встречает зеркально: Алиев уже заявил, что его действия являются ответом на провокацию Еревана, который несёт ответственность за происходящее.

Председательствующая в ОБСЕ глава МИД Швеции Анн Линде уже успела призвать стороны к урегулированию конфликта, передаёт ТАСС. «Прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки» их призвал и министр обороны России Сергей Шойгу, который провёл телефонные переговоры с главами Минобороны двух стран. К сдержанности Ереван и Баку также призвала ООН.

Тем временем накалилась ситуация и на границе между Польшей и Беларусью, где продолжается миграционный кризис. Сегодня стало известно, что группа мигрантов начала ломать ограждения, а также кидать камни в польских военных и полицейских. Те в ответ применили спецсредства: водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. По предварительным данным, трём беженцам, трём журналистам и семи польским полицейским потребовалась медицинская помощь.

После этого порядка 150-200 нелегалов власти Беларуси отправили в транспортно-логистический центр, где им приготовили биотуалеты, одеяла и полевые кухни. При этом не все мигранты решили уйти от границы.

Верховный суд счёл незаконным преследование «Свидетелей Иеговы», которых обвиняли в экстремизме лишь за богослужения. Там объяснили, что обвинять по соответствующим статьям даже в случае признания религиозной организации экстремистской нельзя тех, в чьих действиях нет экстремизма как такового. Индивидуальные или групповые молитвы, либо иные формы богослужения за экстремизм в данном случае приниматься не должны, если речь не идёт о пропаганде запрещённой организации.

Немецкий регулятор приостановил процесс сертификации российского газопровода «Северный поток-2». Проблема в данном случае носит юридический характер: филиал комании-оператора проекта Nord Stream 2 AG в ФРГ по немецкому законодательству должен стать официальным владельцем немецкой части трубы, только тогда сертификацию можно будет продолжать.

Вслед за президентом, губернаторами и чиновниками «обнуление» вскоре распространится и на высших должностных лиц российской армии — генералов, маршалов и адмиралов. Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект президента Путина, по которому президент Путин будет в праве оставлять их на службе после достижения предельного возраста в 70 лет.

Генпрокурор Игорь Краснов заявил, что уже возбуждено 12 уголовных дел в связи с публикациями видеозаписей пыток правозащитной организацией Gulagu.net. Речь идёт об обвинениях в «изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий». Ранее было известно лишь о восьми делах. Конкретики Краснов не привёл.

Кратко о других новостях:

  • В Перми суд назначил 13 лет колонии строгого режима бывшему лейтенанту Росгвардии, который вломился к женщине-инвалиду и попытался её изнасиловать, а затем надругался над её 11-летним сыном.
  • Источник РИА Новости сообщил, что QR-коды для переболевших могут продлить с полугода до года.
  • К концу недели в Москве обещают не просто снег, а целые сугробы.
  • В Роспотребнадзоре разрешили привитым не сидеть в карантине после контактов с заражёнными, хотя формально они тоже могут заразиться ковидом.
  • Фракция «Яблоко» в Мосгодруме потребовала от генпрокурора отозвать иск о ликвидации «Мемориала»*. Они считают это преступлением против общества.
  • РПЦ заверила, что QR-коды для входа в храм не понадобятся.
  • ЕСПЧ спустя 10 лет вынес решение по жалобе «Голоса»*, признав, что Россия нарушила права организации, оштрафовав их за публикацию данных о нарушениях на выборах.

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*«Мемориал» и «Голос» объявлены в России «иностранными агентами».

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