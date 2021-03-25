Синоптики обещают к концу недели в Москве снежные сугробы до 10 см

Москву на этой неделе ожидает рекорд температур, высокое давление, а к выходным образуются снежные сугробы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Как рассказали синоптики, погода в столице на этой неделе будет неустойчивой. В среду приближающийся атмосферный фронт начнёт закрывать небо плотными облаками, а в четверг центральная часть европейской России окажется во власти обширного циклона, влияние которого сохранится до конца рабочей недели. Температура будет на два-три градуса выше климатической нормы.

В субботу днём атмосферное давление упадёт до аномально низких величин, барометры покажут 718-721 мм рт. ст., что почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня.

«В воскресенье вслед за холодным атмосферный фронтом давление начнёт расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря», – отмечается в сообщении.