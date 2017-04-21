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Верховный суд запретил считать людей экстремистами за веру и богослужения

Если человек или группа людей просто молятся, их нельзя привлекать за экстремизм, даже если это «Свидетели Иеговы»

Фото: Global Look Press

Если последователи религиозного культа после признания его экстремистским продолжают в частном порядке совершать богослужения без каких-либо признаков экстремистской деятельности, их нельзя привлекать к уголовной ответственности по статье об экстремизме. Это следует из постановления Верховного суда России, вынесенного на основании рассмотрения дела «Свидетелей Иеговы*».

В документе суд высшей юрисдикции заключает, что даже если организацию ликвидировали или ликвидируют как экстремистскую, «действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава преступления».

Это распространяется не только на индивидуальные молитвы и другие религиозные обряды, но и на групповые. 

Чтобы признать последователя религиозного культа экстремистом, теперь нужно будет доказать, что непосредственно в его действиях содержался состав преступления, подпадающий под статью об экстремизме, либо чтобы его действия были направлены на продолжение функционирования организации, включая пропаганду культа.

После того как «Свидетелей Иеговы*» признали экстремистами, сотни людей подверглись уголовному преследованию исключительно за проведение индивидуальных или совместных религиозных обрядов. По данным правозащитной организации «Мемориал»**, речь идёт о 573 последователях культа.

Всего «Мемориал» признал политическими заключёнными 340 человек, которые преследуются за их веру. Большинство из них составляют люди, преследующиеся в связи с деятельностью «Свидетелей Иеговы» и мусульманского движения «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*** (243 политзека).

*«Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистской организацией и запрещены.

**«Мемориал» признан в России НКО-«иностранным агентом».

***Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» признана в России террористической и запрещена.

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