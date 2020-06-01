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РПЦ не введёт QR-коды для входа в храмы. В Украине в церквях открыли пункты вакцинации

Непривитые смогут беспрепятственно попасть в церковь в России. В Украине они смогут там вакцинироваться

Фото: Global Look Press

Русская православная церковь воздержится от применения системы QR-кодов для вакцинированных при входе в религиозные заведения. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил замглавы пиар-отдела некоммерческой организации Вахтанг Кипшидзе. 

«Посещение церкви не может быть предметом ограничений, связанных с присвоением каких-либо идентификаторов. Доступ в храм всегда является свободным, и никогда посещение храма не было обусловлено предъявлением каких-либо идентифицирующих личных документов», — пояснил позицию церкви г-н Кипшидзе.

Он добавил, что РПЦ организует в храмах соблюдение других санитарных норм, которые вводятся властями в других общественных местах.

Тем временем основные конфессии в Украине — православная, католическая и протестантская церкви — поддерживают открытие пунктов вакцинации на территории храмов. Привиться уже можно в храмах Украинской грекокатолической церкви, Православной церкви Украины, Церкви адвентистов седьмого дня и Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в своем Facebook рассказал министр здравоохранения страны Виктор Ляшко. 

Он назвал такой подход религиозных организаций «конструктивным», подчеркнув, что таким образом церкви выполняют свою «социальную миссию».

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