Российские регионы массово закупают препарат фавипиравир. Но он показал свою неэффективность в лечении ковида

Учреждения здравоохранения и администрации российских регионов в массовом порядке закупают препараты на основе вещества фавипиравир, обратил внимание «Собеседник». Он включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и рекомендуется Минздравом для лечения COVID-19 при всех формах течения заболевания, хотя в ходе ряда исследований показал свою неэффективность и даже опасность.

Как следует из данных портала госзакупок, с начала пандемии коронавируса регионы опубликовали более 1500 заказов на поставку фавипиравира. Крупнейший подряд в ноябре разместил Региональный центр закупок Удмуртской Республики (150 млн рублей), итоги конкурса пока не подведены.

Среди завершенных закупок по цене лидирует Минздрав Ростовской области (99,1 млн рублей). Победителем конкурса стала компания «Фармстандарт» Виктора Харитонина, который считается близким к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Среди лидеров по заказу фавипиравира также оказалась клиническая больница №40 Москвы - осенью 2020 года она заказала этот препарат на сумму в 79 млн рублей.

Подряды в основном делят две фирмы: «Р-Фарм» и «Биотэк». Последняя в ноябре получила госзаказ на 50 млн рублей от Минздрава Хакасии.

«Р-Фарм» — одна из крупнейших фармкомпаний России. Акционерное общество зарегистрировано 17 августа 2001 года в Москве, его учредителем является Алексей Репик, президент организации «Деловая Россия». В 2020 году выручка компании составила 120,5 млрд рублей, чистая прибыль — 17,9 млрд. На основе вещества фавипиравир она производит препарат «Коронавир».

Основателем фармацевтической компании «Биотэк» является бывший член Совета Федерации Борис Шпигель. Как следует из данных системы СПАРК, в настоящий момент фирмой фактически владеет его жена Евгения. Холдинг владеет 13 складами в регионах, 360 аптеками, а также четырьмя заводами. С марта Шпигели находятся под арестом по делу о взятках бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

«Биотэк» производит несколько препаратов на основе вещества фавипиравир - «Арепливир» и «Авифавир». На сайте компании говорится, что фавипиравир изначально был разработан в Японии для лечения осложнённых форм гриппа. Однако фирма не сообщает, что впоследствии от препаратов на его основе отказались, поскольку был сделан вывод, что они вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.

Более того - клинические испытания вещества в Японии продемонстрировали отсутствие у него эффективности при лечении болезни, вызываемой коронавирусом. Из-за побочных эффектов лекарство никогда не продавалось открыто на рынке.

Другое исследование показало, что препарат Avigan на основе фавипиравира компании Fujifilm Holdings не смог доказать эффективность при лечении COVID-19 в ходе третьей фазы испытаний. Об этом сообщается в заявлении проводившей клинические испытания компании Appili.

Клинические испытания проводились в США, Мексике и Бразилии среди 1231 пациента с симптомами COVID-19 лёгкой и средней степени тяжести. Пероральный противовирусный препарат Avigan «не достиг статистической значимости по основному критерию оценки — времени до устойчивого клинического выздоровления».

В мае 2020 года Минздрав РФ одобрил фавипиравир для использования против коронавирусной инфекции ещё до окончания его клинических испытаний.