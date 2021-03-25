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Попова: Вакцинированные не будут подлежать изоляции после контакта с больными коронавирусом

Профилактика ковида продлевается до 2024-го. В случае контакта с зараженным гражданин должен изолироваться на две недели

Фото: Global Look Press

Прошедшие вакцинацию или переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев не будут подлежать двухнедельной изоляции в случае контакта с зараженными. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», – говорится в постановлении. 

Как указано в документе, в случае контакта с больным коронавирусом гражданин должен находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) в течение не менее 14 дней со дня последнего контакта с зараженным. 

Постановление также продлевает правила «Профилактики новой коронавирусной инфекции» до 2024 года. 

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