РИА Новости: Минздрав может изменить срок действия QR-кодов для переболевших

Источник в Министерстве здравоохранения рассказал, что в настоящий момент там ведутся дискуссии о том, чтобы увеличить срок действия QR-кодов, которые выдаются гражданам, принёсшим коронавирус. Сейчас он составляет шесть месяцев, но не исключено, что его поднимут до года.

«Минздрав на экспертном уровне ведёт активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов», — передаёт слова собеседника внутри министерства государственное РИА Новости.

По его словам, несмотря на европейские практики, где сертификаты для переболевших действуют лишь полгода, данные, полученные Минздравом говорят о том, что вырабатываемый иммунитет в этом случае может быть сильнее, чем предполагалось: «Перенесённая коронавирусная инфекция формирует стойкий иммунитет к возбудителю, в связи с чем число повторных заболеваний крайне мало», — поясняет источник.

Напомним, что QR-коды, выдаваемые вакцинированным, сейчас действуют год, о сокращении их срока действия речи пока не идёт, хотя ранее это допускалось в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.