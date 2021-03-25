Госдума разрешила Путину «обнулять» генералов

Вслед за высшими чиновниками предельный возраст пребывания на службе перестает быть проблемой и для генералитета армии. Государственная дума сегодня в третьем чтении приняла законопроект, внесенный президентом Владимиром Путиным, по которому глава государства может держать их на службе и после 70 лет.

Сейчас максимальный возраст пребывания на военной службе составляет 65 лет, однако высшим офицерам уже разрешено не уходить в отставку до 70 лет. Если президент пожелает, они смогут оставаться на службе бессрочно.

В документе оговаривается, что речь идет о маршалах, генералах армии и адмиралах флота.

Напомним, что соответствующий закон, который также вносил президент Путин, уже нашел применение в гражданском секторе. Так после достижения 70-летнего возраста пост за собой, к примеру, сохранил секретарь Совбеза Николай Патрушев, а накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что никуда не уходит и директор ФСБ Александр Бортников, которому 15 ноября исполнилось 70 лет.

Самому Владимиру Путину в этом году исполнилось 69 лет.