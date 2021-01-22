Путин «обнулил» директора ФСБ. Сегодня ему исполняется 70, но он никуда не уходит
Песков сказал, что Бортников остается, несмотря на предельный срок пребывания на госслужбе. Патрушева «обнулили» чуть раньше
15 ноября глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников отмечает юбилей — чиновнику исполняется 70 лет. По закону срок пребывания на госслужбе ограничен возрастом в 65 лет, но для руководителей «высшей группы должностей» он может быть продлен до 70. Однако недавно был принят закон, позволяющий президенту по своему желанию держать чиновников на службе и после юбилея. Вносил соответствующий законопроект в Госдуму сам Путин, которому в этом году исполнилось 69.
Судя по всему, таким правом Владимир Путин воспользовался, так как Бортников остается директором ФСБ — эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Не могу точно ответить по сроку. Это мне нужно уточнить. Но Бортников продолжает работать», — сказал он во время ежедневного брифинга (цитата по «Коммерсанту»).
Напомним, что Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года. Он сменил на этом посту Николая Патрушева, который с тех пор является секретарем Совета Безопасности. Стоит отметить, что Патрушев на пенсию также пока не собирается, хотя 11 июля этого года ему также исполнилось 70 лет.