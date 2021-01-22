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Путин «обнулил» директора ФСБ. Сегодня ему исполняется 70, но он никуда не уходит

Песков сказал, что Бортников остается, несмотря на предельный срок пребывания на госслужбе. Патрушева «обнулили» чуть раньше

Фото: Global Look Press

Александр Бортников (слева) и Николай Патрушев (справа)

15 ноября глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников отмечает юбилей — чиновнику исполняется 70 лет. По закону срок пребывания на госслужбе ограничен возрастом в 65 лет, но для руководителей «высшей группы должностей» он может быть продлен до 70. Однако недавно был принят закон, позволяющий президенту по своему желанию держать чиновников на службе и после юбилея. Вносил соответствующий законопроект в Госдуму сам Путин, которому в этом году исполнилось 69. 

Судя по всему, таким правом Владимир Путин воспользовался, так как Бортников остается директором ФСБ — эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: «Не могу точно ответить по сроку. Это мне нужно уточнить. Но Бортников продолжает работать», — сказал он во время ежедневного брифинга (цитата по «Коммерсанту»).

Напомним, что Бортников возглавляет ФСБ с 2008 года. Он сменил на этом посту Николая Патрушева, который с тех пор является секретарем Совета Безопасности. Стоит отметить, что Патрушев на пенсию также пока не собирается, хотя 11 июля этого года ему также исполнилось 70 лет.

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