Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2»

В Германии приостановили сертификацию трубопровода «Северный поток – 2», сообщает РИА Новости.

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что процесс возобновится, когда головная компания передаст основной капитал и персонал «дочке», которая станет владельцем и оператором немецкой части газопровода. Это подразделение Nord Stream 2 AG должно будет снова подать полный комплект документов для сертификации.

В ведомстве сообщили, что заранее уведомили Еврокомиссию, Минэнерго Германии и стороны процесса о приостановке процедуры.