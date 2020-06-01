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Фракция «Яблоко» в МГД потребовала от Краснова отозвать «нелепый и позорный» иск к «Мемориалу»

По мнению депутатов, требования Генпрокуратуры «неконституционны и незаконны», а сама попытка ликвидации - преступление против общества

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Максим Круглов

«По своей сути «Мемориал» мало чем отличается от «Бессмертного полка». Та же память о погибших соотечественниках, только в другой период времени и от других рук», — считает председатель фракции «Яблоко» в московском парламенте Максим Круглов. Он с коллегами направили официальный запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова, чьё ведомство инициировало иск с требованием ликвидировать «Мемориал». В нем они требуют отозвать этот иск.

Депутат Мосгордумы называет иск Генпрокуратуры в Верховный суд «нелепым и позорным». Он считает, что подобные атаки на «Мемориал» по сути лишают россиян на их «право на память» о жертвах репрессий.

«Фракция партии «Яблоко» в Московской городской думе считает основания для обращения в суд неконституционными и незаконными, — говорится в документе. — Работа, которую делает «Мемориал», беспримерна и представляет собой огромную ценность для нашего общества и государства. Она требует всемерной поддержки. Попытка закрыть «Мемориал» сама по себе является преступлением перед обществом, перед памятью невинно убитых и замученных».

Свои подписи под обращением поставили также депутаты от фракции Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Сергей Митрохин и Владимир Рыжков.

Напомним, что Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать Международный «Мемориал» из-за нарушения закона об «иноагентах». При этом московская прокуратура, в свою очередь, потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», заявив также, что он нарушает Конституцию, законы, акты о правах человека, а также оправдывает терроризм и экстремизм.

Требования надзорного ведомства уже осудил Совет по правам человека при президенте Владимире Путине, не нашедший оснований для ликвидации, а также более 240 различных НКО, СМИ, гражданских и просветительских проектов, которые подписали соответствующую петицию. Её также подписали более 240 тысяч человек.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

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