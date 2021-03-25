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«Попытка лишить нацию памяти»: Более 60 академиков РАН выступили в защиту «Мемориала»

Учёные считают, что никто не сделал больше «Мемориала» для сохранения памяти о репрессированных и именно это удерживает Россию от повторения этого опыта

Фото: Global Look Press

«По объёму проведённой работы [в области изучения деятельности карательных органов и её влиянию на все стороны жизни советского общества], в том числе по числу публикаций, с ним не может сравниться ни одно государственное исследовательское учреждение. «Мемориал» собрал чрезвычайно ценный архив и музейную коллекцию, гибель которых стала бы настоящей катастрофой для исторической науки», — говорится в открытом письме представителей Росссийской академии наук (РАН) в защиту правозащитной организации «Мемориал»*, которую прокуратура потребовала ликвидировать.

Под документом, опубликованном на сайте «Клуба 1 июля» свои подписи оставили 65 академиков и членов-корреспондентов РАН.

Они считают, что решение о закрытии «Мемориала» является политическим, а его реализацией прокуратура занимается «под надуманным предлогом».

Учёные объясняют, что «Мемориал» эффективнее всех занимается важным, по их мнению делом, — «исследованием политических репрессий и сохранением памяти об их жертвах». Они напоминают, что от репрессий в Советском Союзе массово страдали абсолютно все слои общества, включая 200 академиков РАН. Подписанты называют эти репрессии «войной против собственного народа» и винят в ней «правящую преступную верхушку страны».

По мнению членов-корреспондентов и академиков РАН, вступившихся за «Мемориал», он был и остаётся «основным институтом, тревожно напоминающем обществу об этом мрачном периоде нашей истории» и именно эта память предостерегает Россию от повторения ошибок прошлого:

«Уничтожение «Мемориала» является попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий», — заключают подписанты.

Напомним, что требование о ликвидации «Мемориала» уже раскритиковали Совет по правам человека при президенте Путине, Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, председатель ОБСЕ Анн Линде, госсекратарь США Энтони Блинкен, движение в защиту прав избирателей «Голос»**, политическая партия «Яблоко», многие политики, активисты, деятели культуры и даже дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова.

*«Мемориал» объявлен в России НКО – «иностранным агентом».

**«Голос» объявлен в России НКО – «иностранным агентом».

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