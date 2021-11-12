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Отдельные QR-коды для военных, «пожавшего руку» Навальному священника сослали в монастырь. Главное к 13 ноября

За поддержку Навального сослали в монастырь, Госдеп США вступился за «Мемориал», Минобороны будет выдавать свои QR-коды. Главное к утру субботы

Фото: ВКонтакте / priest_george

У российских военнослужащих QR-коды будут не такие, как у остальных россиян. В законопроекте правительства, как обратил внимание «Интерфакс», говорится, что им Минобороны сможет выдавать особые документы, подтверждающие вакцинацию, перенесение болезни или наличие медотвода. Почему для военных создаются особые условия, в публикации не говорится.

В Европе зафиксирован рекорд по заболеваемости — два миллиона новых случаев за неделю. При этом в ВОЗ уточняют, что за семь дней скончались там 27 тысяч человек — чуть больше 1% от заразившихся.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен призвал российские власти не злоупотреблять законом об «иностранных агентах», комментируя требование ликвидировать «Мемориал»*. Он считает это решение прокуратуры «атакой на свободу слова» и требует прекратить судопроизводство по всем схожим делам, а также остановить «преследования, стигматизацию и замалчивание гражданского общества» в целом.

Президент США Джо Байден назвал «большой проблемой» миграционный кризис на белорусско-польской границе. Он сообщил журналистам, что выразил озабоченность этим инцидентом не только белорусской стороне, но и России, которая формального отношения к конфликту не имеет.

Священника РПЦ Георгия Сухобокова, который ранее высказался в поддержку Алексея Навального, заявив что готов «пожать ему руку», ссылают в монастырь. Соответствующее решение епископа Мелекесского и Чердаклинского священник из Ульяновской области опубликовал у себя в Facebook. В документе говорится, что поступок Сухобокова косвенно помог опорочить епископа. Также его обвиняют в клевете на епископа. В наказание священника на полгода запретили в служении и отправляют на «духовную реабилитацию» в монастырь.

Сам Сухобоков признается: он думал, что такое — когда за один пост о Навальном ссылают в монастырь — возможно «только в кино».

Предприниматель Евгений Пригожин потребовал привлечь к административной ответственности ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Ирину Левонтину. Причиной стало то, что проведенная ей лингвистическая экспертиза не выявила негатива в высказываниях о Пригожине главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и политика Максима Шевченко, пишет «Новая газета». Ранее прокуратура поддержала идею юристов Пригожина и вынесла представление, в котором говорится, что экспертиза была проведена не от имени института, а в частном порядке — Левонтина полагает, что это нужно для того, чтобы не учитывать её мнение в суде.

Минюст внес в реестр СМИ-«иностранных агентов» директора «Российской ЛГБТ-сети»** Игоря Кочеткова

Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным состоится в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов в это воскресенье, 14 ноября, в полдень. Об этом сообщают источники ТАСС. О смерти Коклюшкина стало известно накануне.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter призвал представителей американского Сената ввести санкции против оператора «Северного потока-2». Таким образом он хочет «навсегда пресечь» «газовый шантаж Европы» Россией.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом»

**«Российская ЛГБТ-сеть» объявлена в России «иностранным агентом»

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