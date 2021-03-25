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Мученик за Навального

На батюшку, посочувствовавшему Навальному, набросились скрепные граждане и коллеги по РПЦ. Самое время вспомнить про бревно в глазу

Фото: Facebook / Георгий Сухобокий

Если кто забыл, церковь у нас не имеет никакого отношения к государству. Но, похоже, прежде всего об этом по первому же звонку откуда надо забывает церковь. Впрочем, давайте к делу: оппозиционный политик Алексей Навальный теперь признан русской православной церковью. И, к счастью, не как мученик.

Недавно священник из Димитровограда (Ульяновская область) Георгий Сухобокий, клирик и пресс-секретарь Мелекесской епархии, написал в Фейсбуке небольшой пост, в котором поздравил Алексея Навального с присуждением ему премии Сахарова.

К батюшке, понятное дело, тут же набежали в комменты скрепные граждане и обрушились с критикой и предупреждениями. Типа, прилетит.

«Я считаю, что Навальный получил [премию] заслуженно, – ответил им батюшка. – Я ранее его и сам критиковал. Но, когда он сел в тюрьму, когда я увидел, что с ним там происходит, как всё это обрисовывается нашими уважаемыми гос. СМИ, мне стало противно. И как христианину, и как мужчине, и как просто человеку».

Градус дискуссии это не снизило, но самый жаркий коммент поступил по телефону. Отцу Георгию позвонил местный епископ по имени Диодор. Не знаем, почему, но сей старец решил изъясняться в манере кремлеботов.

«Чё за провокацию ты опять устроил? – рявкнул Диодор и тут же слил всю подноготную. – Чтобы привлечь внимание органов? Ты привлёк, спасибо. <…> Меня сегодня уже спрашивали — те, кому положено спрашивать… Знаешь, пусть сами с тобой разбираются. <…> Тобой заинтересовались, возрадуйся. <…> Мне сказали, что такого пресс-секретаря быть не должно».

И не стало. Отец Георгий был уволен со всех должностей. Чуть позже это высочайше одобрили в Московском патриархате. Епископ же Диодор, мгновенно ставший звездой этих наших интернетов, так как отец Георгий записал и выложил в сеть его «стендап», разразился открытым письмом. В котором ни словом не упомянул своего собеседника из органов, зато много наговорил о том, что должно и не должно делать священнику. Ну, про брёвна в глазу мы уже где-то слышали…

Рубрика: Политика

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