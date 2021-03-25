Председатель ОБСЕ и глава дипломатии Евросоюза осудили попытку ликвидации «Мемориала»

Закрытие правозащитного центра «Мемориал», признанного в России «иностранным агентом», станет значительным ограничением политических прав граждан России и создаст дополнительные помехи для общения людей, считает председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«[Это] станет еще одним серьезным ударом по российскому гражданскому обществу», — пишет она в своем Twitter, добавляя, что речь идет о «произвольном применении закона об «иностранных агентах».

Эту точку зрения разделяет и Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, который выпустил на сайте внешнеполитического ведомства ЕС специальное заявление по этому вопросу:

«Российские власти должны отменить это решение и остановить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ, — говорится в документе. — Его [«Мемориала»] деятельность по-прежнему занимает центральное место в защите прав человека и служит оплотом против попыток манипулировать исторической памятью о политических репрессиях. Понимание зверств прошлого — это ценность, которая должна пользоваться поддержкой и защитой. Ликвидация «Мемориала» станет невосполнимой утратой для россиян и остальной Европы».

Напомним, что прокуратура обвиняет «Мемориал» в многократном нарушении закона об «иностранных агентах», в оправдании терриоризам и экстремизма, а также в том, что его деятельность якобы нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт о гражданских и политических правах, Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о правах ребёнка.

«Мемориал» занимается правозащитной деятельностью в области политических репрессий и ведет исследовательскую и просветительскую деятельность о советских репрессиях. Организация также ведет актуальные списки действующих политзаключенных и помогает им.