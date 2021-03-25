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«Пусть заводят дело об оскорблении президента»: Петрушевская отказалась от Госпремии в поддержку «Мемориала»*

Писательница объяснила это тем, что награду ей вручал «путин», и уважением памяти о людях, прошедших советские лагеря

Фото: АГН "Москва"

Людмила Петрушевская

Писатель Людмила Петрушевская в знак солидарности с «Мемориалом»*, который прокуратура потребовала ликвидировать и обвинила в оправдании экстремизма и терроризма, заявила, что отказывается от звания лауреата Государственной премии, так как награду ей вручал лично президент Владимир Путин.

Петрушевская опубликовала пост в своем Facebook, где объясняет, что попытка закрыть «Мемориал» равносильна ликвидации памяти о тех, кто прошел советские лагеря, а также демонстративно выражает свое неуважение к Путину, фамилию которого, в отличие от фамилии Горбачева, слова «Память» и «Мемориал» пишет исключительно с маленькой буквы.

«У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей», — объясняет писательница.

Она рассказывает, что когда «президент путин» (орфография сохранена) вручал ей Госпремию, он, по её мнению, был не в курсе, за что, так как, в отличие от «Президента Горбачева», не ходил на её пьесы, игнорируя приглашения: «Просто так путин протянул мне свидетельство, коробку со значком и букет».

«Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии, — пишет Петрушевская. — Память — страшная, оказывается, для нынешних руководителей вещь, для путина, раз Ее запрещают. Мемориал. Ну и меня и моих детей запретят. Их дела, их тексты. Мои книги и спектакли. Но Память!»

Напомним, что попытку ликвидировать «Мемориал» ранее раскритиковали в самых разных кругах, от партии «Яблоко» и «Голоса»** до президентского Совета по правам человека и Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Госсекретарь США Энтони Блинкен на этом фоне также призвал российские власти не злоупотреблять законодательством об «иностранных агентах», который является формальным основанием для ликвидации.

*«Мемориал» объявлен в России «иностранным агентом».

**«Голос» объявлен в России «иностранным агентом».

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