Кремль: У «Мемориала» «давным-давно» проблемы с законом – «это хорошо известный факт»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношении Владимира Путина к «Мемориалу»* и его деятельности в области сохранения исторической памяти о репрессированных. По его словам, это не предмет обсуждения на брифинге.

Вместо того, чтобы отвечать на поставленный вопрос, представитель Кремля лишь отметил, что «для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства», а у «Мемориала» с этим якобы существенные проблемы:

«С «Мемориалом», насколько известно, давным-давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт» (цитата по «Медузе»**).

Напомним, что прокуратура подала иск о ликвидации международного «Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал». По версии надзорного ведомства, это обусловлено тем, что организации в прошлом (более года назад) были замечены в якобы неисполнении закона об «иноагентах» — по всем этим случаям они уже ответили, выплатив многомиллионные штрафы. Также прокуратура обнаружила в деятельности организации признаки оправдания экстремизма и терроризма — уголовных дел об этом, впрочем, нет (прокуратура их возбудить не может), а до этого «Мемориал» с подобными обвинениями не сталкивался.

*«Мемориал» объявлен в России НКО-«иностранным агентом».

**«Медуза» объявлена в России СМИ-«иностранным агентом».