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ЕСПЧ признал неправовыми претензии России к «Голосу*» по «Карте нарушений»

Европейски суд счёл, что нельзя считать информацию о нарушениях социологией, запрещённой в дни тишины

Фото: АГН "Москва"

В 2011 году права тогда ещё организации, а теперь движения «Голос*» были нарушены российским государством, такое решение было вынесено Европейским судом по правам человека. Речь идёт о штрафе в 30 тысяч рублей, который был истребован в российском суде в связи с публикацией данных о возможных нарушениях на выборах.

Тогда власти настаивали, что это противоречит законодательству о «дне тишины», так как якобы подпадали под запрет публикации в течение пяти дней до дня голосования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и других исследований, связанных избирательной кампанией. В ЕСПЧ решили, что подобная расширительная трактовка закона не соответствует правовым нормам и нарушает право организации на свободу выражения мнения.

Европейский суд в своём решении поясняет, что подобные претензии к организациям, занимающимся контролем за выборами мешают им свободно распространять информацию и идеи по вопросам проведения свободных и справедливых выборов.

«Это решение означает, что установленные запреты не могут распространяться на материалы общественных контролёров о нарушениях — это квалифицируется как неоправданное вмешательство государства в свободу выражения мнения», — комментируют выводы ЕСПЧ в самом «Голосе».

В решении ЕСПЧ штраф признается несправедливым, однако компенсацию суд назначать не стал.

*По закону мы обязаны сообщить, что движение в защиту прав избирателей «Голос» внесено Минюстом в реестр организаций-«иноагентов», не зарегистрированных в России. Ведомство утверждает, что «Голос» финансирует «гражданка Республики Армения».

Теги: #Голос, #еспч

Рубрика: Общество

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