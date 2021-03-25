По факту пыток в больнице ФСИН, о которых рассказывал Gulagu.net, заведено 12 уголовных дел

После публикаций правозащитного проекта Gulagu.net и СМИ о пытках заключенных в саратовской больнице ФСИН расследуется 12 уголовных дел, нескольким людям уже предъявлены обвинения. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает «Интерфакс».

«По всем известной ситуации в Саратовской области в настоящее время возбуждены и расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательствах, превышениях должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения», – заявил Краснов и добавил, что Генпрокуратура контролирует расследование этих уголовных дел.

По словам генпрокурора, проблему насилия в тюрьмах можно решать за счет более интенсивного прокурорского надзора, и он уже дал поручение своим подчиненным пересмотреть и изменить организацию надзора в учреждениях ФСИН.

Краснов добавил, что прокурорская работа в этой сфере начнется с проверки эффективности целевого использования бюджетных денежных средств, выделяемых на модернизацию всей правоприменительной системы.

В октябре проект Gulagu.net сообщил о том, что правозащитники получили более 40 Гб видео, документов и фото, которые доказывают, что в учреждениях ФСИН действуют люди, которые по заданию пытают и насилуют заключённых, а сам процесс снимают на служебные видеорегистраторы. Позже проект опубликовал серию видео с пытками, изнасилованиями и избиениями на камеру заключенных в больнице ФСИН № 1 в Саратове, а также из других регионов.