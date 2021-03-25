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После публикации видео с изнасилованием заключенных уволен начальник тюремной больницы

Вместе с ним своих должностей лишились трое сотрудников регионального ФСИН

Фото: Global Look Press

Начальник тюремной больницы в Саратовской области, а также трое сотрудников регионального ФСИН уволены, после публикации видео с изнасилованием и пытками заключенных. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказания. 

Как рассказали во ФСИН, решение об увольнение «по отрицательным мотивам» начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко, заместителя начальника по безопасности и оперативной работе полковника внутренней службы Сергея Салова, начальника оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и начальника отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева было принято директором ФСИН России Александром Калашниковым. Оно было исполнено по докладу руководителя комиссии Центрального аппарата ФСИН России, направленной для проверки сведений о неправомерных действиях в отношении осужденных в УФСИН России по Саратовской области.

Накануне сообщалось, что руководитель саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов подписал рапорт об отставке, а СКР возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Это произошло после того, как правозащитники опубликовали видео с пытками и изнасилованиями заключенных в саратовской тюремной больнице. 

Теги: #фсин

Рубрика: Общество

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