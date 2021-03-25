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Актриса в космосе, глава саратовского УФСИН в отставке, Милонов с Джигурдой на ринге: новости к вечеру 5 октября

Дайджест событий к окончанию вторника

Фото: Global Look Press, скриншоты, Instagram

Руководитель саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов подписал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Это УФСИН было одним из трёх, что фигурировали в заявлении правозащитника Владимира Осечкина о пытках в российских колониях. Также стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уже знают о том, какие видео были опубликованы в соцсетях. Напомним, ранее Владимир Осечкин сообщил, что за пределы России было вывезено более тысячи видеороликов с пытками заключённых, которые снимались на тюремные регистраторы. Некоторые из них, среди которых и кадры с сексуализированным насилием осуждённых, были опубликованы.

В Улан-Удэ председатель бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова заплатит 20 тысяч рублей за перформанс на городской площади. Она с соратником провела похороны выборов в импровизированном гробу. Полиция и суд признали эту акцию незаконным митингом. «Похороны ныне дорогие, но мне повезло, так как придётся заплатить в доход государства 20 000 рублей. Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб, но не более», – написала Семенова в Instagram.

Нижегородская прокуратура потребовала признать сообщество «Мужское государство» экстремистским. Главный идеолог этого движения Владислав Поздняков, заявленный ответчиком в прокурорском иске, сейчас находится в бегах. Он открестился от телеграм-канала «Мужское государство», заявив, что контент для ресурса готовит не он.

Фото: соцсети
Владислав Поздняков

Возбуждение уголовного дела прокомментировала экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая обращалась в прокуратуру с жалобой на ресурс:

«Пока руководители государства законодательно не обозначат своё отношение к насилию, в том числе и к домашнему, подобные организации будут процветать. Нет никого агрессивней и страшней ортодоксальных блюстителей “нравственности”, какими считают себя “поздняковы“. Но все эти "поздняковы“ продолжают безнаказанно унижать людей. Значит, власти они для чего-то нужны»

, – поделилась Пушкина в разговоре с телеграм-каналом «Можем объяснить».

Полет актрисы Юлии Пересильд в космос для съёмок фильма «Вызов» не обошёлся без инцидентов. Сломалась автоматическая система сближения с МКС, стыковку корабля пришлось проводить вручную.

Фигурант дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Максим Иванкин подписал явку с повинной по делу об убийстве двух человек. Это он сделал за три недели, что этапировался из Чувашии в Рязань. Позже он отказался от признания и заявил, что его подвергали пыткам более недели, чтобы выбить показания.

Коротко о других новостях:

  • Суд потребовал избрать для комика Идрака Мирзализаде более разумный срок выдворения из России, нежели пожизненный. Ранее юморист оказался в центре скандала из-за шутки о русских квартиросъёмщиках
  • Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован в больницу с коронавирусом
  • В России снова установлен антирекорд по числу смертей от коронавируса – 895 человек за сутки
  • Депутат Виталий Милонов потерпел поражение, выйдя на ринг с шоуменом Никитой Джигурдой

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Рубрика: Политика

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