Актриса в космосе, глава саратовского УФСИН в отставке, Милонов с Джигурдой на ринге: новости к вечеру 5 октября
Дайджест событий к окончанию вторника
Руководитель саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов подписал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Это УФСИН было одним из трёх, что фигурировали в заявлении правозащитника Владимира Осечкина о пытках в российских колониях. Также стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уже знают о том, какие видео были опубликованы в соцсетях. Напомним, ранее Владимир Осечкин сообщил, что за пределы России было вывезено более тысячи видеороликов с пытками заключённых, которые снимались на тюремные регистраторы. Некоторые из них, среди которых и кадры с сексуализированным насилием осуждённых, были опубликованы.
В Улан-Удэ председатель бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова заплатит 20 тысяч рублей за перформанс на городской площади. Она с соратником провела похороны выборов в импровизированном гробу. Полиция и суд признали эту акцию незаконным митингом. «Похороны ныне дорогие, но мне повезло, так как придётся заплатить в доход государства 20 000 рублей. Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб, но не более», – написала Семенова в Instagram.
Нижегородская прокуратура потребовала признать сообщество «Мужское государство» экстремистским. Главный идеолог этого движения Владислав Поздняков, заявленный ответчиком в прокурорском иске, сейчас находится в бегах. Он открестился от телеграм-канала «Мужское государство», заявив, что контент для ресурса готовит не он.
Возбуждение уголовного дела прокомментировала экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая обращалась в прокуратуру с жалобой на ресурс:
«Пока руководители государства законодательно не обозначат своё отношение к насилию, в том числе и к домашнему, подобные организации будут процветать. Нет никого агрессивней и страшней ортодоксальных блюстителей “нравственности”, какими считают себя “поздняковы“. Но все эти "поздняковы“ продолжают безнаказанно унижать людей. Значит, власти они для чего-то нужны»
, – поделилась Пушкина в разговоре с телеграм-каналом «Можем объяснить».
Полет актрисы Юлии Пересильд в космос для съёмок фильма «Вызов» не обошёлся без инцидентов. Сломалась автоматическая система сближения с МКС, стыковку корабля пришлось проводить вручную.
Фигурант дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в России) Максим Иванкин подписал явку с повинной по делу об убийстве двух человек. Это он сделал за три недели, что этапировался из Чувашии в Рязань. Позже он отказался от признания и заявил, что его подвергали пыткам более недели, чтобы выбить показания.
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