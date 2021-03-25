Актриса в космосе, глава саратовского УФСИН в отставке, Милонов с Джигурдой на ринге: новости к вечеру 5 октября

Руководитель саратовского областного управления ФСИН Алексей Федотов подписал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Это УФСИН было одним из трёх, что фигурировали в заявлении правозащитника Владимира Осечкина о пытках в российских колониях. Также стало известно, что СКР возбудил уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уже знают о том, какие видео были опубликованы в соцсетях. Напомним, ранее Владимир Осечкин сообщил, что за пределы России было вывезено более тысячи видеороликов с пытками заключённых, которые снимались на тюремные регистраторы. Некоторые из них, среди которых и кадры с сексуализированным насилием осуждённых, были опубликованы.

В Улан-Удэ председатель бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова заплатит 20 тысяч рублей за перформанс на городской площади. Она с соратником провела похороны выборов в импровизированном гробу. Полиция и суд признали эту акцию незаконным митингом. «Похороны ныне дорогие, но мне повезло, так как придётся заплатить в доход государства 20 000 рублей. Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб, но не более», – написала Семенова в Instagram.

Нижегородская прокуратура потребовала признать сообщество «Мужское государство» экстремистским. Главный идеолог этого движения Владислав Поздняков, заявленный ответчиком в прокурорском иске, сейчас находится в бегах. Он открестился от телеграм-канала «Мужское государство», заявив, что контент для ресурса готовит не он.