Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка
Также Никита Джигурда заявил, что телеведущий Владимир Соловьев «зассал» так же ответить за свои оскорбления на ринге
Политик и шоумен Виталий Милонов и шоумен и политик Никита Джигурда приняли участие в промоушен-поединке проекта «Наше дело». Уже завтра на YouTube выйдет очередной выпуск, где сразятся два знаковых фрика российского медийного поля.
«Только здесь вы можете увидеть, как никому неизвестные бойцы вырастают в профессионалов и становятся чемпионами», – говорится в описании шоу на канале в Telegram.
Виталий Милонов ожидаемо потерпел поражение и, судя по опубликованному превью боя, успевал только защищаться. В разговоре с редакцией «Mash на Мойке» депутат 7 созыва Госдумы пожаловался, что организаторы пригласили его на бой «понарошку», а в итоге политик получил сполна:
«У нас вообще не было договоренности бить по-настоящему. Организаторы меня обманули. Я вообще был удивлен. Я мог бы плюнуть на них, но я уж там вышел»
Милонов отметил, что до поединка у него была всего одна тренировка.
Никита Джигурда заявил, что его задачей было не убить депутата. Он пообещал лишь, что политик не уедет с поединка на скорой помощи. При этом он был удивлен смелости Милонова, хотя тот моложе и тяжелее. «Но все понятно – он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет понарошку не было не было».
Обратное отношение Джигурда высказал к телеведущему Владимиру Соловьеву, который, по его словам, отказался от поединка:
«Он спрыгнул с темы. Я это коротко по-русски назвал “зассал” телеведущий Владимир Соловьев. Одно дело оскорблять людей на расстоянии и тех, кто не смог бы ему ответить. Но лично в мой адрес прозвучали те оскорбления, которые я как народный артист Чеченской республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, естественно не мог пропустить мимо».