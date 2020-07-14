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Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Также Никита Джигурда заявил, что телеведущий Владимир Соловьев «зассал» так же ответить за свои оскорбления на ринге

Фото: скриншот

Политик и шоумен Виталий Милонов и шоумен и политик Никита Джигурда приняли участие в промоушен-поединке проекта «Наше дело». Уже завтра на YouTube выйдет очередной выпуск, где сразятся два знаковых фрика российского медийного поля.

«Только здесь вы можете увидеть, как никому неизвестные бойцы вырастают в профессионалов и становятся чемпионами», – говорится в описании шоу на канале в Telegram.

Виталий Милонов ожидаемо потерпел поражение и, судя по опубликованному превью боя, успевал только защищаться. В разговоре с редакцией «Mash на Мойке» депутат 7 созыва Госдумы пожаловался, что организаторы пригласили его на бой «понарошку», а в итоге политик получил сполна:

«У нас вообще не было договоренности бить по-настоящему. Организаторы меня обманули. Я вообще был удивлен. Я мог бы плюнуть на них, но я уж там вышел»

Милонов отметил, что до поединка у него была всего одна тренировка. 

Никита Джигурда заявил, что его задачей было не убить депутата. Он пообещал лишь, что политик не уедет с поединка на скорой помощи. При этом он был удивлен смелости Милонова, хотя тот моложе и тяжелее. «Но все понятно – он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист. Никаких договоров о том, что это будет понарошку не было не было».

Обратное отношение Джигурда высказал к телеведущему Владимиру Соловьеву, который, по его словам, отказался от поединка:

«Он спрыгнул с темы. Я это коротко по-русски назвал “зассал” телеведущий Владимир Соловьев. Одно дело оскорблять людей на расстоянии и тех, кто не смог бы ему ответить. Но лично в мой адрес прозвучали те оскорбления, которые я как народный артист Чеченской республики и заслуженный артист Кабардино-Балкарии, естественно не мог пропустить мимо».
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