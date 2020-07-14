Джигурда избил Милонова. Политик пожаловался на организаторов поединка

Политик и шоумен Виталий Милонов и шоумен и политик Никита Джигурда приняли участие в промоушен-поединке проекта «Наше дело». Уже завтра на YouTube выйдет очередной выпуск, где сразятся два знаковых фрика российского медийного поля.

«Только здесь вы можете увидеть, как никому неизвестные бойцы вырастают в профессионалов и становятся чемпионами», – говорится в описании шоу на канале в Telegram.

Виталий Милонов ожидаемо потерпел поражение и, судя по опубликованному превью боя, успевал только защищаться. В разговоре с редакцией «Mash на Мойке» депутат 7 созыва Госдумы пожаловался, что организаторы пригласили его на бой «понарошку», а в итоге политик получил сполна:

«У нас вообще не было договоренности бить по-настоящему. Организаторы меня обманули. Я вообще был удивлен. Я мог бы плюнуть на них, но я уж там вышел»