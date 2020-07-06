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Нижегородский прокурор потребовал признать «Мужское государство» экстремистской организацией

Идеолог движения Владислав Поздняков уже открестился от сообщества

Фото: соцсети

Владислав Поздняков

Сообщество «Мужское государство» в ближайшее время может быть признано экстремистской организацией, за чем последует запрет его деятельности в России. Об этом пишут «РИА Новости».

С таким требованием в областной суд обратилась прокуратура Нижегородской области.

Материалы по делу были приняты к производству 5 октября, сообщили в региональном суде.

Ранее активисты «Мужского государства» устраивали травлю в отношении феминисток, представителей ЛГБТ и даже бизнес-организаций, лояльных к правозащитным организациям. Создатель Telegram Павел Дуров заявлял, что канал «Мужского государства» не удаляют в мессенджере, поскольку в отношении него нет чёткой правовой позиции.

Идеолог движения Владислав Поздняков уже открестился от сообщества, заявив, пополнением контента на канале занимается не он.

Readovka уточняет, что ответчиками в деле кроме Позднякова (который сбежал из России, когда против него завели дело о разжигании вражды) выступают Игорь Носов и Дмитрий Губанов.

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