Сегодня, в 19:36

Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Скандальный блогер Владислав Поздняков попытался объяснить свою позицию

Фото: Instagram

Создатель скандального паблика “Мужское государство”, сторонники которого всю неделю атакуют суши-ресторан “Тануки,” рассказал о причинах ненависти к торговой марке, записав несколько голосовых сообщений.

Напомним, сеть “Тануки” разместила в соцсетях публикацию с темнокожим мужчиной и радужным флагом ЛГБТ. После этого глава “Мужского государства” Владислав Поздняков призвал своих подписчиков атаковать сайт ресторана, занижать его рейтинги в интернет-сервисах и забрасывать службу доставки фиктивными заказами.  Владельцы ресторана жаловались даже на угрозы поджога ресторанов и избиения курьеров.

На страницу Позднякова в Telegram подписано более 95 тысяч человек. Ранее подобной атаке подвергались сети "ВкусВилл" и "Ёбидоёби".

Фото: Telegram
Сторонники МГ закупают левые сим-карты, чтобы атаковать цель, на которую укажет Поздняков
- Если говорить о минировании, то таких указаний никто не давал. Мы никогда не переступаем грань дозволенного. Минирование - это скорее всего их пиар акция и попытка выставить себя жертвой., - говорит Поздняков.

-Что касается пропаганды ЛГБТ, то нашим властям уже давно пора инициировать закон, согласно которому будет введена уголовная ответственность. Иначе мы и глазом не успеем моргнуть, как по нашим улицам начнут ходить голые извращенцы в стрингах, устраивать парады, шествия. требовать себе какие-то привилегии, как это происходит, например, во многих странах Европы, - сказал Поздняков, который, при этом, сам проживает в Европе.﻿﻿﻿﻿﻿

Фото: Instagram

По словам Позднякова, вместо темнокожих людей сеть “Тануки” должна была использовать в рекламе представителей коренных народов, проживающих на территории России.

- Ставить везде в рекламу негров - это чисто западная тенденция. Чистый прогиб под Запад, - говорит Поздняков, - Африканцы никакого отношения не имеют ни к истории нашей страны, ни к культуре. Мы не должны считать их привилегированным классом. Они не были у нас рабами. Мы их не угнетали. Даже исторически у нас их никогда не было. Если вы так хотите делать ставку на национальные меньшинства, так пожалуйста - у нас в России куча самых различных народов, о которых вообще никто не знает. Есть башкиры, якуты, есть ненецкий народ Пожалуйста. Делайте фотсеты с ними.

Фото: Соцсети

Атаку “Мужского государства” на сеть “Тануки” прокомментировали даже в Кремле. 

«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — заявил пресс-секретарь президента.

Несмотря на агрессивные действия в сети, “Мужское государство” до сих пор не внесено в реестр запрещенных организаций. Сам Поздняков говорит о том, что имеет связи в силовых структурах. При этом, в 2020 году Балаковский суд Саратовской области признал Позднякова виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ).

"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 5 дней назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Политика 23 минуты назад

Фонд борьбы с коррупцией* официально ликвидирован 31 августа

Общество 40 минут назад

Мужчина в свадебном платье побеседовал с Владимиром Познером о религии и президенте РФ

Общество 1 час назад

"Как бы мы жили при такой экономике и с населением в 500 миллионов?": Путина раскритиковали за слова о численности населения

Общество 1 час назад

"А если надеть маску Собянина, с него деньги снимут?" В сети обсуждают введение системы Face Pay в метро

Общество 1 час назад

"О сколько предложений чудных увидят выборы в стране…" В сети раскритиковали очередную инициативу от Госдумы

Общество 1 час назад

Паблик Sobesednik.ru атаковали автоматизированные боты, неверно истолковавшие новость о ябломате

Политика 2 часа назад

Лукашенко получил на день рождения картину, где он и сын Коля запечатлены с автоматами

Общество 3 часа назад

Владимир Путин на встрече со школьниками дважды угодил в конфуз

Политика 3 часа назад

Суд не стал арестовывать лидера "Альянса Врачей*"

Общество 3 часа назад

Один пример того, как Лукашенко говорит неправду с президентской трибуны

Общество 3 часа назад

В Подмосковье появился ябломат. Неделю он бесплатно будет раздавать жителям яблоки

Политика 4 часа назад

Верховный суд снял Дмитрия Потапенко с выборов в депутаты Госдумы

Расследование 4 часа назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Общество 4 часа назад

Готовьте ваши денежки: на сколько в России подорожают продукты осенью?

Политика 4 часа назад

В 2008 году переводчик спас Байдена в Афганистане. Теперь он просит о взаимной услуге

Общество 4 часа назад

Георгий Сатаров: Зависимости между подачками и итогами голосования нет

Политика 5 часов назад

Чем грозят поставки российского оружия в Беларусь?

Общество 5 часов назад

В Севастополе школьники пытались обворовать часовню Архангела Михаила

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика