Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?

Создатель скандального паблика “Мужское государство”, сторонники которого всю неделю атакуют суши-ресторан “Тануки,” рассказал о причинах ненависти к торговой марке, записав несколько голосовых сообщений.

Напомним, сеть “Тануки” разместила в соцсетях публикацию с темнокожим мужчиной и радужным флагом ЛГБТ. После этого глава “Мужского государства” Владислав Поздняков призвал своих подписчиков атаковать сайт ресторана, занижать его рейтинги в интернет-сервисах и забрасывать службу доставки фиктивными заказами. Владельцы ресторана жаловались даже на угрозы поджога ресторанов и избиения курьеров.

На страницу Позднякова в Telegram подписано более 95 тысяч человек. Ранее подобной атаке подвергались сети "ВкусВилл" и "Ёбидоёби".