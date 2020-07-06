Лидер “Мужского государства”: Зачем в рекламе негры, когда у нас есть башкиры, якуты, ненцы?
Скандальный блогер Владислав Поздняков попытался объяснить свою позицию
Создатель скандального паблика “Мужское государство”, сторонники которого всю неделю атакуют суши-ресторан “Тануки,” рассказал о причинах ненависти к торговой марке, записав несколько голосовых сообщений.
Напомним, сеть “Тануки” разместила в соцсетях публикацию с темнокожим мужчиной и радужным флагом ЛГБТ. После этого глава “Мужского государства” Владислав Поздняков призвал своих подписчиков атаковать сайт ресторана, занижать его рейтинги в интернет-сервисах и забрасывать службу доставки фиктивными заказами. Владельцы ресторана жаловались даже на угрозы поджога ресторанов и избиения курьеров.
На страницу Позднякова в Telegram подписано более 95 тысяч человек. Ранее подобной атаке подвергались сети "ВкусВилл" и "Ёбидоёби".
- Если говорить о минировании, то таких указаний никто не давал. Мы никогда не переступаем грань дозволенного. Минирование - это скорее всего их пиар акция и попытка выставить себя жертвой., - говорит Поздняков.
-Что касается пропаганды ЛГБТ, то нашим властям уже давно пора инициировать закон, согласно которому будет введена уголовная ответственность. Иначе мы и глазом не успеем моргнуть, как по нашим улицам начнут ходить голые извращенцы в стрингах, устраивать парады, шествия. требовать себе какие-то привилегии, как это происходит, например, во многих странах Европы, - сказал Поздняков, который, при этом, сам проживает в Европе.
По словам Позднякова, вместо темнокожих людей сеть “Тануки” должна была использовать в рекламе представителей коренных народов, проживающих на территории России.
- Ставить везде в рекламу негров - это чисто западная тенденция. Чистый прогиб под Запад, - говорит Поздняков, - Африканцы никакого отношения не имеют ни к истории нашей страны, ни к культуре. Мы не должны считать их привилегированным классом. Они не были у нас рабами. Мы их не угнетали. Даже исторически у нас их никогда не было. Если вы так хотите делать ставку на национальные меньшинства, так пожалуйста - у нас в России куча самых различных народов, о которых вообще никто не знает. Есть башкиры, якуты, есть ненецкий народ Пожалуйста. Делайте фотсеты с ними.
Атаку “Мужского государства” на сеть “Тануки” прокомментировали даже в Кремле.
«Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать», — заявил пресс-секретарь президента.
Несмотря на агрессивные действия в сети, “Мужское государство” до сих пор не внесено в реестр запрещенных организаций. Сам Поздняков говорит о том, что имеет связи в силовых структурах. При этом, в 2020 году Балаковский суд Саратовской области признал Позднякова виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ).