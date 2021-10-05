Фигурант дела «Сети»* признался в двойном убийстве, а после рассказал о пытках

Адвокаты обнаружили фигуранта дела «Сети» Максима Иванкина в СИЗО-1 в Рязани, спустя три недели после этапа из Чувашии в Рязань. Об этом пишет «Новая газета».

За эти три недели Максим Иванкин дал признательные показания по так называемому «рязанскому делу» об убийстве Артема Дорофеева и Кати Левченко. Иванкин утверждает, что его избивали «активисты», то есть заключенные, сотрудничающие с администрацией.

«Заключенные стали меня бить по затылку и по почкам… Опознать [их] смогу… Когда с меня требовали подписать заявление, я был за отказ от подписания поставлен на растяжку, и меня били в этом положении», – цитирует издание фигуранта дела.

Максим Иванкин утверждает, что пытки над ним продолжались порядка девяти дней. Его заставляли выучить наизусть явку с повинной и лишали сна, пока он не сделает требуемого.

В итоге Иванкин сообщил о давлении на него и отказался от признательных показаний.

*Организация «Сеть» признана террористической и запрещена на территории России