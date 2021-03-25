Армения призывает Россию защитить ее территорию от атаки азербайджанских войск

Армянские власти просят Москву защитить суверенную территорию республики от атаки азербайджанских войск, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала, передает РЕН-ТВ.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении», – заявил секретарь и добавил, что сейчас они готовят письменное обращение к российским властям.

По словам Григоряна, республика ожидает помощи для восстановления целостности территории страны. Он добавил, что Армения намерена активизировать свои шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в целях которых значится «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». В организацию входят такие страны как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

16 ноября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские силы подвергли обстрелу армянские позиции на востоке границы.