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Армения призывает Россию защитить ее территорию от атаки азербайджанских войск

Сейчас армянские власти готовят письменное обращение к России

Фото: Global Look Press

Армянские власти просят Москву защитить суверенную территорию республики от атаки азербайджанских войск, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала, передает РЕН-ТВ

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении», – заявил секретарь и добавил, что сейчас они готовят письменное обращение к российским властям. 

По словам Григоряна, республика ожидает помощи для восстановления целостности территории страны. Он добавил, что Армения намерена активизировать свои шаги в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в целях которых значится «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». В организацию входят такие страны как Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. 

16 ноября Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские силы подвергли обстрелу армянские позиции на востоке границы.

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