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«Владимир Владимирович, чего беспредельничаешь?»: политологи объяснили, почему закон о QR-кодах отложили до Нового года

Самая горячая тема сегодня - новые ограничения для непривитых

Фото: АГН "Москва"

Самый скандальный законопроект года - о контроле QR-кодов вакцинации по всей России - должны были прнять уже 19 ноября. По проекту, невакцинированные граждане не смогут попасть фактически никуда, кроме продовольственных магазинов и аптек. Инициатива уже вызвала огромное противодействие во всех регионах: люди возмущаются в соцсетях, в интернете, самые отважные выходят на уличные акции, целые трудовые коллективы саботируют принуждение к вакцинации, записывают видеообращения к властям.

Ранее такое массовое сопротивление вызывало только повышение пенсионного возраста.

-Задача — не совершить ошибок, не подорвать доверие к государству, не дать обществу уйти в негатив по отношению к государственной антиковидной политике. И тут — семь раз отмерь, один — отрежь. В этом смысле не перенос — но направление движение по этому закону в обычное, а не в чрезвычайное русло — очень хороший признак, — прокомментировал NEWS.ru политолог Глеб Кузнецов.

В итоге спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Госдума вернется к законопроекту 15 декабря, а до тех пор будут идти обсуждения.

По мнению политолога Константина Калачева, сейчас неудачное время для нового витка закручивания гаек.

-И так фиксируется низкий уровень социального самочувствия, общественный пессимизм на пике. Введение непопулярных мер с QR-кодами отложили на канун Нового года, когда повестка будет совершенно другой, праздничной. Вообще система строится таким образом, что если где-то есть возможность отложить, то, как правило, откладывают в надежде, что само собой рассосётся, — полагает он.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что законопроект затормозили в Кремле.

-Понятно, что во власти много сторонников жёстких мер, но мне всегда казалось, что Путин в последний момент их остановит, - говорит Галлямов. - Дело в том, что эта штука гораздо более опасная, чем может показаться на первый взгляд: Путин, я думаю, осознал, что сейчас он делает недовольными не проклятых либералов, а свою собственную базу. «Глубинный народ» признал за Путиным право делать в политике всё, что он считает нужным. А вот право приходить в дом к народу и портить жизнь народ за Путиным не признавал. Реакция будет такая: «Владимир Владимирович, а чего беспредельничаешь-то?». Чтобы «глубинный народ» не приходил в политику и не говорил, что делать в политике, ты не должен идти к нему. Это самое главное.

Политолог Александр Пожалов соглашается, что закон отложили именно из-за опасений, что он скажется не только на имидже власти в целом, но и на восприятии самого президента.

-У новой инициативы, стимулирующей вакцинацию, нет группы сторонников, кроме чиновников, - замечает эксперт, - а система позитивной аргументации отсылает к опыту других стран, хотя на протяжении полутора лет по телевидению нам рассказывали, что, наоборот, на Западе всё плохо.

Рубрика: Общество

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