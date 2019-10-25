Шпак Клим
Вчера, в 18:41

Не повезло с народом и оппозицией. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков

Фото: пресс-службы: Кремля, правительства, петербургского Заксобрания, Global Look Press

Прошедшая неделя оказалась полна политических событий, которые, впрочем, с трудом можно назвать событиями, потому что во всех в них главную роль сыграл Владимир Путин, что гарантированно привело к классическому финалу — ничего не изменилось, хотя в московских гостиных от скуки уже которую неделю жадно рассуждают, кто же возглавит список единороссов: будет ли это Медведев (ну как же, казалось, без председателя партии), будет ли Мишустин (тихо катается по регионам, на съезд пришел без маски и сидел как белая ворона), будет ли Володин (фактический владелец нынешнего состава), ну, чем черт не шутит, может, ещё кто будет — Сурков там (неожиданно вылез в продонбасском YouTube-канале с идеей, что Путин — император Октавиан — у него там своя атмосфера), а получилось всё и неожиданно, и вполне логично (а оттого и неожиданно): всего пясть человек, только один состоит в ЕдРе, и, вроде, никто не собирается избираться в Думу — первые двое в списке символизируют то, чем Россия гордится — ракетами и возможностью послать весь цивилизованный мир на фене (и по сути не демонстрируют политических амбиций), а ещё три — то, чем Россия озабочена в некоторой путинской реальности: дети (два гособщественника) и медицина, она же коронавирус (главврач Коммунарки Денис Проценко), — неловко вышло только с Дмитрием Анатольевичем, которого ну вот совсем как-то Начальник унизил

но неоднозначно и в Москве, где орды единороссов на штурм бюджетников поведет лично Сергей Собянин, который, с одной стороны, вариант неплохой, а с другой, — как же мэр всем осточертел со своим ковидом и ограничениями (хотя они, может быть, и правильные, и даже очень вероятно, что вынужденные) — ну как можно было додуматься в огромном мегаполисе с работающим метро, где половина ездят без масок (и 99% без перчаток), запретить садиться на скамейки в парке — это сродни гениальной задумке Собянина гулять подъездами, но ладно бы только это, так он ещё и ввел обязательную вакцинацию (ну не Путину же всех злить), причем довольно извращенным методом: через обязательство работодателей вакцинировать сотрудников (развили технологию админресурса на частный бизнес) и капать им без конца на мозги под угрозой огромных штрафов — но все же понимают, кто это придумал (и ни бизнес, ни сотрудники этим не в восторге), хотя бунтов не намечается, потому что принуждают все-таки очень избирательно, да и россияне, кажется, несмотря на нежелание прививаться, — ну опять не повезло с народом, ну бывает — всё же готовы пойти на это, чтобы государство от них отстало, а кто-то и сертификат на «черном рынке» прикупит,

но необходимость вакцинироваться была очевидна с самого начала, хотя дошло это до наших властей лишь вместе с индийским штаммом и видами на снимающие ограничения США, Великобританию и Европу, которые перехватили повестку Кремля, делавшего вид, что он весь мир одарил «Спутником V», и начали реально думать, как победить коронавирус — тут Россия выглядит столь же неловко, как, к примеру, Дерипаска, решивший судиться с Минфином США о несправедливости санкций против него, однако, при этом перепутав свой любимый Краснодарский суд с вашингтонским,

впрочем, если его дело закончилось с того же, чем началось, то дела российских оппозиционеров, уголовные суды над которыми (и ведь по разным же, не политическим статьям, правда прям ОПГ какая-то) можно воспринимать как своеобразные праймериз, ведь, кажется, уже десятки потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы либо оказались в застенках (Андрей Пивоваров, Кетеван Хараидзе), либо под домашним арестом (Максим Резник — шел в питерский Закс), либо вынуждены были уехать из страны (Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Александр Соловьев), либо просто сняты с дистанции на дальних подступах (Любовь Соболь, Юлия Галямина) — выборы формально ещё только были объявлены, а уже складывается впечатление, что они закончились, ведь выбирать там придется примерно из тех же, что и всегда, а главной интригой остается борьба за последнее место — пройдут ли «Новые люди», «Яблоко» или «Партия пенсионеров», которые тащатся за лидерами гонки как плывущие спасатели за лодкой главы Крыма Аксеновым,

а пока нас немного развлекли перформансами Путина с заграничными гостями, которым он рассказывал, что, мол, журналистам мы работать не мешаем — а в это время «Дождь» выгоняют из президентского пула, а «Медиазону» клеймят «иноагентом» — что Навальный «сознательно» в коме улетел в Германию, а затем чуть ли не упрашивал арестовать его сразу по прибытии в Россию, а его команда, оказывается, и вовсе пол страны научила «коктейли Молотова» делать — столько откровенного вранья (да-да, это далеко не всё), что даже немного уже стыдно за президента, затирающего миру, что в Америке негров линчуют, а сажать оппозицию — это все равно, что преследовать штурмовавших Капитолий протестантов — даже Байден на пресс-конференции был вынужден признать, что эти вещи даже сравнивать «нелепо»,

что же касается самой встречи в Женеве за закрытыми дверям, где, остается надеяться, Путин не валял дурака, как перед журналистами, она прошла, как и ожидалось, тихо и без резких движений, не принеся собой никаких принципиально новых раскладов, — очевидно проведены некие красные линии Байденом: смерть Навального станет «разрушительной» для России (а во всем остальном сами разбирайтесь со своими правами человека), кибератаки на 16 конкретных сфер проводит нельзя — Байден прямо передал список и рассказал, что будет в противном случае (аналогичные удары по российской инфраструктуре), а Путин согласился, что ему до этого доводить не хочется — кроме того договорились не сбрасывать пока друг на друга атомные бомбы и попробовать пустить гумпомощь в Сирию и обменяться осужденными, но всё это пока лишь проба пера: как пояснил Байден, не нужно верить или не верить, что это случится, а попробовать и подвести итоги взаимодействия года через пол — надо ли оно Путину, мы не знаем, потому что он с нами не делится, а вот американский истеблишмент особо не скрывает, что устал от российской агрессии и хотел бы (кроме, разумеется, внутренней политики) заняться действительно важными вещами — сдерживанием Китая и противостоянием коллективным автократиям, отсюда и фраза Байдена, повторенная им миллион раз за время европейского турне (да-да, он сюда не только ради Путина прилетал): «Америка вернулась», — что дословно означает конец эпохи трамповского «Америка на первом месте» и разворот лицом к проблемам мирового сообщества (а также союзников) и вызовам, которые во многом будут определять будущее.

ФБК запрещен на территории России и признан российскими властями «иностранным агентом» и экстремистской организацией.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 2 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Общество 1 минуту назад

"Да идите вы все, надоели": Пескову досталось от жителей страны за слова о ревакцинации

Общество 31 минуту назад

Илья Геращенков: в России не исключён "прививочный бунт"

Общество 1 час назад

"Роскосмос" не стал отстранять последнего космонавта от руководства в компании

Политика 2 часа назад

Санкции ЕС против Беларуси. Под ударом ключевые направления экспорта и олигарх Гуцериев

Общество 4 часа назад

Две полоски с доставкой: Как зарабатывают на продаже положительных тестов на беременность

Общество 4 часа назад

"Жить на пособия стыдно": Минтруд Якутии нахамил женщине за вопрос о выплатах на детей

Общество 5 часов назад

Песков: Вакцинация и ревакцинация "неизбежны", а ситуация с ковидом "тяжелая"

Политика 5 часов назад

Ганапольский назвал главную проблему включения Проценко в предвыборные списки ЕР

Общество 5 часов назад

"Совсем с катушек слетели?" россияне в гневе из-за испытаний вакцины на детях

Политика 6 часов назад

Шестун похудел еще на 17 кг: экс-глава Серпуховского района на голодовке уже 40 дней

Политика 6 часов назад

"Все это выглядит странно": Гращенков увидел признаки начала транзита власти в России

Общество 6 часов назад

"Власти Москвы скоро сами в больницу попадут": россияне о случаях заболевания после вакцинации

Политика 6 часов назад

Фразу "Жыве Беларусь" хотят признать нацистской символикой

Политика 7 часов назад

"Закон требует": Встреча Путина и Байдена не повлияет на новые санкции против РФ

Политика 8 часов назад

Войну проиграл, а выборы выиграл. Партия Пашиняна получила большинство в парламенте Армении

Политика 9 часов назад

Главное к 21 июня: гигансткий носорог, санкции за Навального, расширение вакцинации

Недвижимость 10 часов назад

Глава ЦБ: Льготная ипотека не повысила доступность жилья, рост цен "съел всю выгоду"

Общество 15 часов назад

Спиритический допрос: как покойный садовод чуть не загубил карьеру полицейского

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика