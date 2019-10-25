Не повезло с народом и оппозицией. Итоги недели одним предложением

Прошедшая неделя оказалась полна политических событий, которые, впрочем, с трудом можно назвать событиями, потому что во всех в них главную роль сыграл Владимир Путин, что гарантированно привело к классическому финалу — ничего не изменилось, хотя в московских гостиных от скуки уже которую неделю жадно рассуждают, кто же возглавит список единороссов: будет ли это Медведев (ну как же, казалось, без председателя партии), будет ли Мишустин (тихо катается по регионам, на съезд пришел без маски и сидел как белая ворона), будет ли Володин (фактический владелец нынешнего состава), ну, чем черт не шутит, может, ещё кто будет — Сурков там (неожиданно вылез в продонбасском YouTube-канале с идеей, что Путин — император Октавиан — у него там своя атмосфера), а получилось всё и неожиданно, и вполне логично (а оттого и неожиданно): всего пясть человек, только один состоит в ЕдРе, и, вроде, никто не собирается избираться в Думу — первые двое в списке символизируют то, чем Россия гордится — ракетами и возможностью послать весь цивилизованный мир на фене (и по сути не демонстрируют политических амбиций), а ещё три — то, чем Россия озабочена в некоторой путинской реальности: дети (два гособщественника) и медицина, она же коронавирус (главврач Коммунарки Денис Проценко), — неловко вышло только с Дмитрием Анатольевичем, которого ну вот совсем как-то Начальник унизил,

но неоднозначно и в Москве, где орды единороссов на штурм бюджетников поведет лично Сергей Собянин, который, с одной стороны, вариант неплохой, а с другой, — как же мэр всем осточертел со своим ковидом и ограничениями (хотя они, может быть, и правильные, и даже очень вероятно, что вынужденные) — ну как можно было додуматься в огромном мегаполисе с работающим метро, где половина ездят без масок (и 99% без перчаток), запретить садиться на скамейки в парке — это сродни гениальной задумке Собянина гулять подъездами, но ладно бы только это, так он ещё и ввел обязательную вакцинацию (ну не Путину же всех злить), причем довольно извращенным методом: через обязательство работодателей вакцинировать сотрудников (развили технологию админресурса на частный бизнес) и капать им без конца на мозги под угрозой огромных штрафов — но все же понимают, кто это придумал (и ни бизнес, ни сотрудники этим не в восторге), хотя бунтов не намечается, потому что принуждают все-таки очень избирательно, да и россияне, кажется, несмотря на нежелание прививаться, — ну опять не повезло с народом, ну бывает — всё же готовы пойти на это, чтобы государство от них отстало, а кто-то и сертификат на «черном рынке» прикупит,

но необходимость вакцинироваться была очевидна с самого начала, хотя дошло это до наших властей лишь вместе с индийским штаммом и видами на снимающие ограничения США, Великобританию и Европу, которые перехватили повестку Кремля, делавшего вид, что он весь мир одарил «Спутником V», и начали реально думать, как победить коронавирус — тут Россия выглядит столь же неловко, как, к примеру, Дерипаска, решивший судиться с Минфином США о несправедливости санкций против него, однако, при этом перепутав свой любимый Краснодарский суд с вашингтонским,

впрочем, если его дело закончилось с того же, чем началось, то дела российских оппозиционеров, уголовные суды над которыми (и ведь по разным же, не политическим статьям, правда прям ОПГ какая-то) можно воспринимать как своеобразные праймериз, ведь, кажется, уже десятки потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы либо оказались в застенках (Андрей Пивоваров, Кетеван Хараидзе), либо под домашним арестом (Максим Резник — шел в питерский Закс), либо вынуждены были уехать из страны (Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Александр Соловьев), либо просто сняты с дистанции на дальних подступах (Любовь Соболь, Юлия Галямина) — выборы формально ещё только были объявлены, а уже складывается впечатление, что они закончились, ведь выбирать там придется примерно из тех же, что и всегда, а главной интригой остается борьба за последнее место — пройдут ли «Новые люди», «Яблоко» или «Партия пенсионеров», которые тащатся за лидерами гонки как плывущие спасатели за лодкой главы Крыма Аксеновым,