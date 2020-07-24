"Многие законы надо отменить": Литвинович рассказала, как разгонит "шайку-лейку" старцев в Госдуме

Марина Литвинович наиболее известна как самый активный член ОНК (Общественная наблюдательная комиссия по защите прав человека в местах принудительного содержания), откуда ее исключили, как она считает, «по надуманной причине».

Менее известно, точнее изрядно подзабыто, что в свое время она провела тщательное расследование теракта в Беслане. А также много выступала с критикой армии после инцидента с рядовым Андреем Сычевым, которого покалечили сослуживцы, что, по ее мнению, не в последнюю очередь способствовало изменению срочной службы в армии к лучшему. Сейчас Марина может быть выдвинута кандидатом в депутаты Госдумы от «Яблока». Она идет на выборы вместо Юлии Галяминой, осужденной по «дадинской» статье.

«Раз пять нам отказывали»

– Вы будете вступать в партию «Яблоко» или просто выдвигаетесь от нее?

– Я состою в партии «Гражданская инициатива», которую возглавляет бывший министр экономики Андрей Нечаев. На самом деле это партия с тяжелой судьбой. Я в нее вступила пару лет назад вместе с Димой Гудковым. Мы с ним вместе хотели, чтобы эта партия была переименована в Партию перемен, и подали соответствующие документы в Минюст. Раз пять мы их подавали, раз пять нам отказывали, после чего, собственно, стало понятно, что не зарегистрируют ни Гудкова как председателя партии, ни новое название.

Все отменилось, партия осталась со старым названием и руководителем, Дима из нее вышел, а я в ней еще оставалась. Потому что именно эта партия делегировала меня в ОНК.

Сейчас, если «Яблоко» решит выдвинуть мою кандидатуру на выборы, мне придется приостановить членство в ней. Но выдвигаюсь я как беспартийная.

Я работала со многими партиями как политконсультант. Обычно был политконсалтинг, но не участие в самих партиях.

– Дежурный вопрос для каждого кандидата: что вы намерены предложить своим избирателям? Что с программой?

– Программа – важный момент, и у нас сейчас даже есть некоторый спор. Она у нас пухнет и пухнет. Просто у меня есть несколько законопроектов, которые я разрабатывала, пока была членом ОНК. Они касаются именно гуманизации условий содержания в СИЗО, гуманизации уголовно-исполнительной системы. Эти вопросы я очень хорошо понимаю и знаю, что там надо делать, лучше многих людей. В этой теме я хороший эксперт. Но не могу же я людям предлагать только про это. Это мало кого интересует, хотя на самом деле это важно.

У одномандатников, а я пойду именно как одномандатник, обычно всегда своя программа, отличающаяся от партийной. У меня округ, я работаю для своих избирателей. Мне важна помощь людям, которые в этом нуждаются. Чтобы инвалиды, какие-то особые дети были нормально интегрированы в общество и чтобы оно не воспринимало их негативно.

– Что, на ваш взгляд, прежде всего нуждается в изменениях в действующем законодательстве?

– У меня уже подготовлен список законов, которые надо просто отменить. Понятно, что это касается всех законов про экстремистов. Понятно, что это относится и к ряду законов по иностранным агентам.

Еще недавно, в 2020 году, вы, наверное, знаете, принят закон о вольерной охоте. Он ужасный! Просто кошмар! И Николай Валуев (первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. – Ред.) не скрываясь поддерживает такие вещи.

А главное – они абсолютно наплевали на то, что множество людей были против. Еще – закон о просветительской деятельности. Ему организовали огромное количество отрицательных отзывов, а он все равно принимается. Очень много законов, которые даже править нельзя. Их нужно только отменять.

На прошлой неделе, например, Дума должна была рассмотреть в первом чтении закон об обязательной прививке от коронавируса для людей социально значимых профессий: учителей, врачей и т.д. Я по этому поводу даже записывала ролик. Потому что в этом законе ничего не говорится о том, что будет, если в результате прививки человек умирает. Или заболевает. То есть государство ни при чем, они не прописали там никакой ответственности за негативные последствия. Вопрос серьезный. И хочется понимать, кто будет нести ответственность, если в результате прививки возникнут какие-то осложнения.

«Немножко взбодрить эту шайку-лейку»

– Как вы считаете, один в поле, точнее, в Госдуме воин?

– Вопрос «Что может один человек?» мне задают часто, и он очень правильный. Отменить все законы одному человеку довольно сложно. Но на самом деле даже по опыту Мосгордумы я вижу, что один человек может там по меньшей мере выступать и по меньшей мере представлять там своих избирателей. И как минимум вовремя их предупредить, если им угрожает какая-то опасность.

И немножко взбодрить ту шайку-лейку, которая там сидит. Им ведь там очень хорошо. Эти думские старцы – что КПРФ, что ЛДПР – сидят уже по 30 лет, это просто невозможно.

– Иногда они все-таки правильно голосуют. Например, КПРФ голосовала против пенсионной реформы. И против запрета избираться для «экстремистов».

– Ну да, для коммунистов это естественно. Тем не менее даже один человек в этом болоте может его всколыхнуть. Понятно, что я не смогу сильно повлиять на принятие тех или иных законопроектов, ну а вдруг я буду не одна...

– А если вас будет 251, нарисуется совсем другая картина. Кстати, как вы относитесь к «умному голосованию»?

– Я прекрасно к нему отношусь. Хотя испытываю некоторые муки совести, так как на выборах в Мосгордуму проголосовала за какого-то унылого коммуниста, который стал ужасно себя вести там. Тяжело это.

Что касается меня, то я надеюсь, что если я дойду до выборов, то «умное голосование» меня поддержит. В целом у меня хорошие отношения с Леонидом Волковым, Иваном Ждановым и другими людьми. Как член ОНК я дважды пыталась попасть к Навальному в СИЗО, но меня даже не подпустили к «Кремлевскому централу». Но в целом я надеюсь, что они меня поддержат.

– Кто будет вашими конкурентами, уже известно?

– Не знаю, с кем предстоит конкурировать в нашем округе. Известно пока только, что там идет Галина Хованская. Я хорошо к ней отношусь, и за ней вроде бы не числится ничего плохого. Хотя она и проголосовала за закон про экстремизм.

– Еще за ней закон про реновацию по всей стране.

– Да, это еще одна очень большая проблема. Этот закон о комплексном развитии территорий – очень сильная угроза, в том числе и для моего округа. Но сейчас все-таки прошли годы, в августе Галине Хованской будет 78 лет. И мне кажется, она уже подустала.

Процесс пошел

Дума песни и пляски

«Единая Россия» и «системные» партии, похоже, собираются сформировать в парламенте свой «ансамбль песни и пляски». Партии наперебой пытаются заполнить свои списки звучными именами.

В московский список ЕР в результате праймериз попал актер Владимир Машков. В Одинцовском одномандатном округе лидером стал певец, поэт и композитор Денис Майданов. А в Ивановской области – бывшая лыжница Елена Вяльбе. К сожалению, необходимая для полного комплекта «татушка» Юля Волкова праймериз в этом же регионе с треском проиграла. Зато натуралист и телеведущий Тимофей Баженов не подвел в Бабушкинском одномандатном округе в Москве.

Парламентская «оппозиция», конечно, не может предложить такого разнообразия. Тем не менее партия «Справедливая Россия – За правду» может выдвинуть от своих рядов «боевого повара» Стивена Сигала. Про Захара Прилепина от той же партии мы уже не раз писали. Возможно, ряды депутатов также пополнит шоумен и начинающий политик Сергей Зверев, но пока неясно, от какой партии.

В любом случае списки кандидатов утверждаются на предвыборных съездах партий. Так что весь расклад еще может поменяться.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «"Думские старцы сидят в своих креслах по 30 лет"».