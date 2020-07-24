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Жданова объявили в розыск. Он не оценил фото в базе МВД: "И как теперь заменить?"

Соратник Навального Иван Жданов объявлен в розыск. Он предполагает, что это как-то связано с "десятком" дел против него

Фото: Иван Жданов в базе уголовного розыска // Фото: Instagram

Соратник Алексея Навального, бывший директор признанного «иностранным агентом» и запрещенного на территории России Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявлен российскими властями в уголовный розыск. Сам он не знает, за какое из «десятка» уголовных дел его теперь ищут правоохранители, но не теряет надежды поменять фото в базе МВД — оно ему не понравилось.

«Фото в базе данных розыска МВД ну совсем не очень. Даже не понимаю, откуда они ее взяли. И как теперь заменить? Давайте теперь им что ли звонить, требовать замены. На второй фотке я гораздо больше на бандита похож, предлагаю её», — иронизирует в своем Instgram г-н Жданов.



Причину объявления в розыск он не знает, предполагая, что это может быть как-то связано с одним из «десятка уголовных дел, которые не [него] завели», но с каким конкретно — неизвестно.

Жданов уверен, что в России «современные политики, соратники Навального, [находятся] либо в розыске либо в тюрьме». Причиной такого положения дел он считает тот факт, что власти «позволили себе» отправить в колонию самого Навального. Напомним, что Алексей Навальный признан политическим заключенным в соответствии с критериями «Мемориала» (организация признана властями РФ «иностранным агентом») и узником совести по мнению международной правозащитной группы Amnesty Intrnational. Евросоюз, США и Великобритания считают его арест политически мотивированным.

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