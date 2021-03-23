ЕС счел беспочвенным признание структур Навального "экстремистскими организациями"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от имени Европейского союза заявил, что вчерашнее решение Мосгорсуда, объявившего структуры оппозиционного политика Алексея Навального запрещенными в России «экстремистскими организациями», является политически мотивированным и необоснованным.

По мнению Евросоюза, это является «наиболее серьезной на данный момент попыткой Правительства России [имеется ввиду политическое руководство страны, — прим. Sobesednik.ru] подавить независимую политическую оппозицию и антикоррупционные расследования». Там также уверены, что Кремль решил пойти на этот шаг ввиду предстоящих в сентябре выборов в Госдуму.

Боррель считает, что подобные действия в адрес структур Навального нарушают основные принципы прав человека, которые также гарантированы Конституцией РФ. Он обращается к российскому руководству с требованием соблюдать международные договоренности в сфере гарантий прав человека.

«Данное решение суда будет иметь серьезные последствия для российского гражданского общества, оппозиции и критических голосов», — уверен Боррель.

Помимо этого, Евросоюз напоминает, что согласно их позиции Алексей Навальный должен быть немедленно отпущен из мест лишения свободы, так как его приговор также является политическим. Напомним, рассматривая жалобы Навального по этому делу, Европейский суд счел, что в ходе разбирательства, в частности, было нарушено право оппозиционера не быть осужденным за то, что не является преступлением по национальному законодательству.

Евросоюз также требует от России освободить Навального в рамках обеспечительной меры, установленной ЕСПЧ на время разбирательства по делу о заключении Навального под стражу в начале этого года. Боррель отмечает, что сейчас жизни политика угрожает опасность, и полную ответственность за состояние его здоровья несет российское руководство.