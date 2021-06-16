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Главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова потребовали признать "иноагентом"

Шугалей потребовал признать "иноагентом" не только независимое издание "Медиазона", но и его главреда Сергея Смирнова

Фото: Сергей Смирнов // Скриншот из YouTube

В письме Фонда защиты национальных ценностей близкого к Евгению Пригожину политолога Максима Шугалея в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ объявить «иностранным агентом» просят не только независимое издание «Медиазона», но и персонально её главного редактора Сергея Смирнова. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на документ.

Среди причин, почему г-н Смирнов, по его мнению, является «иностранным агентом» Шугалей приводит его участие в организации «Летней школе журналистики и социокультурных исследований» в Праге (политолог ошибочно указал, что мероприятие проходило в Вене), а также его грант в 1 млн рублей от Фонда поддержки СМИ «Среда», который признан «иностранным агентом». Кроме того, он напоминает о прошлом Смирнова, который был функционером запрещенной и признанной экстремистской к настоящему моменту в России (но не тогда) Национал-большевистской партии (НБП, нацболы).

Также Шугалей указывает на арест Смирнова из-за якобы призыва к митингам этой зимой, когда правоохранители расценили так его ретвит шутки о том, что Смирнов похож на одного музыканта.

Накануне стало известно, что Шугалей потребовал признать «иностранным агентом» и «Медиазону». При этом её издатель Петр Верзилов заверил, что не издание продолжит работать даже с этим статусом. Напомним, что оно не занимается продажей рекламой, а существует на пожертвования читателей.

«Практика последних месяцев показывает, что в реестр под надуманным предлогом может попасть практически любое независимое издание — и даже отдельные люди (и даже не обязательно журналисты)», — пишет в своем Telegram-канале г-н Смирнов, призывая читателей поддержать издание.

Теги: #Иноагенты

Рубрика: Политика

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