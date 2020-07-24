Редакция "Эха Москвы" призвала Кремль вернуть "Дождю" аккредитацию в пуле

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» опубликовал в своем Telegram-канале официальное заявление от имени редакции, в котором оценил решение Кремля отменить аккредитацию телеканала «Дождь» в президентском пуле как «возмутительное» и противоречащее законодательству РФ.

«Лишение телеканала Дождь аккредитации при Президенте РФ вызывает недоумение и возмущение, — говорится в письме. — Аккредитации можно лишить лишь по причинам, установленным статьи 48 Закона о СМИ. И то не целое издание, а конкретного журналиста».

Также в обращении говорится, что это решение Кремля является «ошибочным» и политически мотивированным. Редакция издания требует пересмотреть его.

Напомним, что ранее стало известно об отзыве аккредитации в пуле президента РФ Владимира Путина у телеканала «Дождь». В Кремле эти сведения подтвердили, назвав в качестве причины «поддержку» несогласованных митингов в поддержку политика Алексея Навального. «Освещение тех или иных событий — это не их поддержка или осуждение, а профессиональная ответственность журналистов перед обществом», — отвечает на это Венедиктов в своем письме.