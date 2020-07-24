Синдеева: Никаких изменений в редакционной политике "Дождя" не будет

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева опровергла слухи об уходе главного редактора Тихона Дзядко и переформатировании издания. Ранее об этом написал анонимный Telegram-канал «Незыгарь». По словам Синдеевой, все эти данные «рождаются в больном воображении» его авторов, которые уже не в первый раз распространяют недостоверную информацию о «Дожде».

Разговоры о судьбе телеканала начались на фоне сообщения, ссогласно которому «Дождь» лишили аккредитации в пуле президента России Владимира Путина из-за освещения несогласованных акций протеста в поддержку Алексея Навального, которое пресс-секретарь президента Дмитрий Песков расценил как «поддержку незаконных действий». Отметим, что никаких правовых норм телеканал не нарушал.

Г-жа Синдеева настаивает на том, что никаких изменений в редакционной политике «Дождя» в связи с этим происходить не будет – издание продолжит работать в прежнем режиме: «Как работали, так и будем работать».

Также она заявила, что на неё не оказывается никакого давления «сверху», не располагает гендиректор «Дождя» и данными о гипотетическом внесении телеканала в реестр «иностранных агентов»:

«Решение о признании кого-либо "иностранным агентом" возникает не от того, что это действительно так, а из-за некой политической какой-то воли кого-то по отношению к кому-то (...) Повлиять мы на это не можем».

При этом Наталья Синдеева заверила, что все данные о финансах телеканала у властей есть. Она уверена, что «невозможно» постоянно работать, пытаясь предугадать, кому во власти не понравится то или иное действие журналистов, поэтому заниматься этим не имеет смысла.