Савельев Михаил
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Скандал в Крыму из-за плывущих по улице спасателей: россияне требуют снять с должности Аксенова

Как-то давно крымские власти и лично Сергей Аксенов не оказывались в ситуациях, после которых их обсуждала бы вся страна

Фото: Global Look Press

Как-то давно крымские власти и лично глава республики Сергей Аксенов не оказывались в ситуациях, после которых их обсуждала бы вся страна. Впрочем, с приходом на полуостров рекордных ливней они это отставание решили наверстать с лихвой, спровоцировав бурную реакцию россиян.

Речь об инциденте, имевшем место во время визита Аксенова в Керчь, где глава Крыма осмотрел затопленные после ливней районы города. Сюжет об этой поездке показал в эфире местный телеканал «Крым 24», что и спровоцировало огромное количество комментариев в социальных сетях, в которых «органично» смешались слова возмущения и откровенных насмешек над региональной элитой.

На опубликованных каналом кадрах можно увидеть, что Аксенова, передвигающегося по затопленным улицам города на моторной лодке, сопровождают глава регионального управления МЧС Сергей Садаклиев и мэр Керчи Сергей Бороздин, а за самой лодкой при этом плывут еще несколько человек. Россияне тут же удивились увиденному в кадре, предположив, что вплавь кролем за лодкой с чиновниками передвигается охрана Сергея Аксенова.

Причем, из-за серьезного резонанса, спровоцированного этим видео, власти республики решили объясниться. Как рассказал советник Аксенова Олег Крючков, плывущие за лодкой люди – сотрудники МЧС, которые добирались до городской больницы. По словам Крючкова, в месте, где велась съемка, воды по грудь, поэтому людям намного проще плыть, чем идти.

Между тем, эти объяснения вызвали еще большее негодование граждан, многие из которых возмущены тем фактом, что высшее региональное руководство едва ли не из праздного интереса передвигается по городу на лодке, а у сотрудников МЧС, задача которых – спасать людей, нет плавсредств, а потому они вынуждены передвигаться «естественным» способом. Разумеется, не обошлось и без ироничных шуток о «боярах, князьях» и прочих представителях власти. Прозвучали в том числе призывы снять Аксенова с должности, хотя некоторые из комментаторов предлагают куда более радикальное решение.

«Потому что боярин. Не гоже холопам с боярином в одной карете ехать»;

«У МЧС лодки нету с вёслами хотя бы?»;

«К больнице? Вплавь? А зачем? Больные тоже будут потом плыть? Господин Аксёнов не может выделить еще одну лодку? Только для собственной попы хватило?»;

«Что такого? Пусть плывут смерды, кто их рядом с местным князьком посадит или княжескую лодку даст!»;

«Вот это днище»;

«Лодка одна и та для барина»;

«Это лучшее видео года!»;

«Холопская покорность»;

«Потому что дно пробито уже»;

«Хотел этот заплыв нормативной лексикой прокомментировать, но подходящих слов не нашёл. Одни матерные. В городе наводнение, а МЧС без плавсредств. И как они без лодок собираются женщин, стариков и детей спасать ? Сон разума»;

«Да ему голову надо открутить публично, а не с должности снимать!»;

«Царьком себя возомнил», – возмущаются граждане.

Теги: #Крым

Рубрика: Политика

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