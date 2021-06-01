После встречи с Путиным: Лукашенко признал Крым российским?

Судя по всему, стремление официального Киева не отставать от коллективного Запада с его санкциями в отношении Республики Беларусь после инцидента с посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair может обернуться для Украины резкой сменой позиции белорусских властей относительно статуса Крыма.

Более того, белорусский лидер Александр Лукашенко в рамках недавней пресс-конференции фактически признал Крым территорией, над которой установлен российский суверенитет. Такое заявление Александр Григорьевич сделал, комментируя ситуация с прекращением авиасообщения с Республикой. Политик при этом отчетливо дал понять, что теперь будет обсуждать тему полетов на полуостров не с Владимиром Зеленским, а с российским лидером Владимиром Путиным.

– Еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина для нас закрыла небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили и летали. Мы, чтобы не обострять отношения, ездили туда через Украину – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Теперь закрыли небо. И я Путину сказал, я прошу вас, вы подумайте, как нам попасть в Крым, – заявил Лукашенко.

Будет и экономика, и Крым, и полеты – все эти вопросы мы решим. Что касается Крыма, вы заметьте, я сказал, что мы проработаем этот вопрос. Мы не можем запретить вам лететь в Крым, если вы там всегда отдыхали. Я задавал вопрос Порошенко, как мне теперь в Крым попасть. Он сказал, что это не проблема, только через территорию Украины.

А теперь я должен задать вопрос Зеленскому, при желании полететь в Крым, мне сегодня как? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина просить, чтобы он меня как-то отвез в Крым. Может мы на той шхуне, где переговоры провели, сядем и как-то пройдем в Крым.

Поэтому я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они сами устроили всю эту комбинацию на уровне провокаций. Так что с меня взятки гладки, как, наверное, и со всех остальных белорусов.