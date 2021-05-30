"Пул Первого": Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды +16

Удерживающий должность президента Беларуси Александр Лукашенко искупался в Черном море по приглашению коллеги из России Владимира Путина. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Уточняется, что температура воды на момент купания составляла 16 градусов. На прикрепленной фотографии Лукашенко радостный поднимает руки. Купался ли Путин, не сообщается, но на фотографии его не видно.

Александр Лукашенко сегодня принял приглашение Владимира Путина искупаться в Черном море, сообщает телеграм-канал «Пул Первого». pic.twitter.com/dTsRD3RTld — TUT.BY (@tutby) May 30, 2021

Вместе с Александром Лукашенко на неофициальную встречу с Владимиром Путиным прибыл и сын белорусского президента Николай.

Ранее стало известно, что Россия перечислит Беларуси второй заемный транш в размере 500 миллионов долларов.