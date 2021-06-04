Аксенов заявил, что Зеленский исправно платит за свою квартиру в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские спецслужбы составили полный список недвижимости в Крыму, которая принадлежит украинским политикам, включая президента Украины. Помимо Зеленского, имен он называть не стал, отметив, что некоторые сведения и вовсе «невозможно озвучить в публичном поле».

«Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть [недвижимостью] в Крыму», — приводит ТАСС слова губернатора. Он отмечает, что конкретные списки находятся в ведении ФСБ.

Кроме того, квартира на полуострове есть и у Владимира Зеленского с супругой, рассказывает Аксенов. Также он не то хвалит, не то упрекает Зеленского в соблюдении российского законодательства в обращении с имуществом: «Задолженности по квартплате нет. Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет».

Он также отметил, что в случае уголовного преследования в РФ недвижимость в Крыму может быть изъята.

Россия включила в свой состав Крым в 2014 году. Тогда на полуострове провели референдум, где большинство жителей проголосовали за его присоединение к РФ. Решение о проведении референдума на территории украинского региона принимал лично Владимир Путин, тогда на полуострове уже находились вооруженные российские формирования. Абсолютное большинство стран мира присоединение Крыма не признали, а Украина и вовсе настаивает на том, что территория временно оккупирована российской стороной.